Jenna Ortega lleva el naked dress a otro nivel con su top joya para los Premios Emmy 2025

Si ha habido una actriz que ha acaparado todos los flashes con el espectacular look con el que ha sorprendido sobre la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, esa ha sido Jenna Ortega.

Jenna Ortega, en los Premios Emmy 2025 | Gtres

La intérprete de Miércoles ha sorprendido con un look con el que ha llevado el naked dress a otro nivel con un espectacular top hecho con gemas y perlas que es una auténtica joya. Un diseño de la temporada de otoño invierno 2025 de Givenchy.

Jenna Ortega, con un look de Givenchy | Gtres

Un look con aires góticos, muy en sintonía con su personaje de Miércoles Adams, apostando por un maquillaje oscuro y sin apenas cejas.

El maquillaje de Jenna Ortega | Gtres

Una estética dark que también ha seguido Catherine Zeta Jones, que interpreta a su madre en la serie, con este diseño negro de Yara Shoemaker.