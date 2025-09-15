77 EDICIÓN
Jenna Ortega lleva el naked dress a otro nivel con su top joya para los Premios Emmy 2025
Jenna Ortega ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025. La actriz de Wednesday ha acaparado todos los flashes con un espectacular diseño de Givenchy.
Si ha habido una actriz que ha acaparado todos los flashes con el espectacular look con el que ha sorprendido sobre la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, esa ha sido Jenna Ortega.
La intérprete de Miércoles ha sorprendido con un look con el que ha llevado el naked dress a otro nivel con un espectacular top hecho con gemas y perlas que es una auténtica joya. Un diseño de la temporada de otoño invierno 2025 de Givenchy.
Un look con aires góticos, muy en sintonía con su personaje de Miércoles Adams, apostando por un maquillaje oscuro y sin apenas cejas.
Una estética dark que también ha seguido Catherine Zeta Jones, que interpreta a su madre en la serie, con este diseño negro de Yara Shoemaker.
