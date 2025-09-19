Lavarse el pelo sin usar champú: descubre el método No Poo y sus beneficios para tu pelo

El método "No Poo" hace referencia a "no shampoo", una alternativa natural para cuidar el cabello que consiste en prescindir de los champús convencionales. Estos suelen contener sulfatos, siliconas y otros productos químicos que, aunque limpian, a la larga pueden resecar el cuero cabelludo o dejar residuos. En su lugar, se utilizan ingredientes más suaves y naturales como el bicarbonato de sodio, el vinagre de manzana o únicamente agua.

El bicarbonato de sodio actúa como limpiador natural, eliminando grasa e impurezas, mientras que el vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH de la piel, lo que deja el pelo más manejable. Es más, según personas que lo han probado, su melena luce fuerte, brillante y con mayor volumen.

Una mujer cuidándose el pelo | iStock

El No Poo es respetuoso con el medio ambiente, al no depender de productos sintéticos y reducir el consumo de plásticos y químicos que pueden dañar el planeta.

Si llevas toda la vida lavándote la cabeza con champú, has de saber que la transición requiere paciencia. Puede que sientas tu cabello distinto durante las primeras semanas, hasta que se adapte a la nueva rutina. Aún así, consulta con un dermatólogo si notas alguna irritación en la zona, pues recuerda, nada funciona igual para todas las personas.