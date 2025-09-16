Paula Echevarría se atreve con la micropigmentación de cejas y queda "fascinada" con el resultado

Paula Echevarría tiene una agenda de lo más apretada entre eventos, rodajes y sesiones de fotos, por lo que hay ciertos tratamientos de belleza que se convierten en sus grandes aliados. Le permiten lucir buena cara sin necesidad de pasar por las manos de un maquillador. El último que se ha hecho la actriz es la micropigmentación de cejas en Tacha Beauty, donde confió en Lana Studio para perfeccionar su forma y conseguir un acabado natural y definido.

La propia especialista compartió el momento en Instagram y nos contó qué le pareció a Paula el resultado: "Hoy quiero compartir una experiencia increíble que tuve con la talentosa Paula Echevarría (...) Trabajamos juntas para lograr una forma de cejas aún más perfecta y un color supernatural que realza su belleza. Paula quedó fascinada y absolutamente contenta con el resultado. ¡Ver su sonrisa después de la sesión fue lo mejor!".

"Gracias, Paula, por confiar en mí y en mi trabajo. Estoy muy feliz de que estés tan satisfecha con tus nuevas cejas. ¡A todas las chicas que están pensando en dar el paso, anímense! La micropigmentación puede ser ese cambio que necesita tu día a día", terminaba el texto. Un truco de belleza práctico para el día a día por el que muchas de sus seguidoras ya han preguntado.

La evolución de las cejas de Paula Echevarría

A lo largo de los años, las cejas de Paula han reflejado la evolución de las tendencias de belleza. A principios de los 2000, la actriz de Velvet llevaba unas cejas mucho más finas y arqueadas, un estilo muy marcado en aquella época.

Paula Echevarría en los 2000 | Gtres

Con el tiempo, y siguiendo la moda de los últimos años, ha optado por unas cejas más gruesas, definidas y naturales, que enmarcan mejor los ojos y rejuvenecen el rostro.

Paula Echevarría en la Starlite Gala 2025 de Marbella | Gtres

¿En qué consiste la micropigmentación de cejas?

La técnica a la que se ha sometido Paula Echevarría es conocida como cejas empolvadas o sombreadas. Se trata de un procedimiento estético moderno que permite definir la forma, realzar el color y disimular pequeñas imperfecciones como cicatrices, asimetrías o zonas despobladas.

A diferencia de otros métodos más marcados, este tratamiento introduce el pigmento en la capa superficial de la piel creando un efecto ahumado y difuminado, mucho más natural que el clásico tatuaje de cejas que recordamos de nuestras abuelas. Su duración es de hasta dos años sin necesidad de maquillarlas.

El resultado es una ceja con volumen visual, de aspecto uniforme y con un contorno definido que no necesita retoques diarios. Aunque cuesta atreverse a dar el paso, esta técnica se ha convertido en una de las más solicitadas en los centros de estética.

¿Te atreves a seguir los pasos de Paula Echevarría?