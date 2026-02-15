Hair oiling, la nueva tendencia para cuidar el pelo tanto como el rostro

Cuando hablamos de tendencias que siguen presentes durante varias temporadas, el hair oiling ha llegado con más fuerza que nunca y parece que va para largo: el cuidado del cabello como parte de la rutina de autocuidado, al mismo nivel del skincare. En lugar de castigar la melena con calor, planchas y químicos, cada vez más personas apuestan por mimarla, nutrirla y protegerla con técnicas que llevan años siendo un ritual en otras culturas. Una de las técnicas más virales ahora mismo es el hair oiling, un tratamiento que ha inundado TikTok, Instagram y YouTube con vídeos paso a paso y resultados "antes y después" que prometen un cabello más sano, fuerte y brillante.

El hair oiling no es una moda pasajera. Este tratamiento para el cabello tiene un origen milenario en la filosofía ayurvédica del sur de Asia y se ha transmitido de generación en generación como un cuidado esencial del cabello. Gracias a las redes sociales, este tratamiento tradicional ha llegado a millones de personas de todo el mundo y se ha convertido en uno de los rituales de belleza más comentados de los últimos meses.

Hair oiling | Freepik

¿Qué es el hair oiling?

El hair oiling es una técnica que consiste en aplicar aceites naturales en el cuero cabelludo y a lo largo del cabello, y masajearlos suavemente para que los nutrientes penetren en la fibra capilar. A diferencia de los aceites o sérums que se usan solo como acabado, en esta práctica el aceite actúa como tratamiento profundo, hidratando, nutriendo y reforzando el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Los beneficios que se le atribuyen son múltiples, desde reducción del encrespamiento hasta el potencial apoyo para un crecimiento más sano y rápido a largo plazo. Aunque sabemos que cada tipo de cabello puede reaccionar de forma diferente, muchas personas muestran que su melena se ve más elástica, manejable y con una apariencia general más saludable después de varias sesiones.

Cómo hacerlo en casa: paso a paso

No necesitas acudir a un salón para probarlo porque con unos cuantos aceites y algo de paciencia puedes hacerlo tú en casa. Aquí tienes un método y pasos sencillos inspirados en las rutinas que comparten creadoras de contenido y expertas capilares en redes:

Elige tus aceites: Los más populares son aceite de coco, romero, ricino, jojoba o almendras y puedes usarlos solos o mezclados. Se recomienda usar uno para el cuero cabelludo y otro de medios a puntas, si las propiedades aportan beneficios diferentes.

Los más populares son aceite de coco, romero, ricino, jojoba o almendras y puedes usarlos solos o mezclados. Se recomienda usar uno para el cuero cabelludo y otro de medios a puntas, si las propiedades aportan beneficios diferentes. Separa tu cabello por secciones y masajea: esto facilita aplicar el aceite de forma uniforme desde la raíz hasta las puntas. Comienza por el cuero cabelludo y masajea con las yemas de los dedos o un cepillo de silicona de puntas gruesas, en movimientos circulares durante 2–5 minutos para estimular los folículos y la circulación.

esto facilita aplicar el aceite de forma uniforme desde la raíz hasta las puntas. Comienza por el cuero cabelludo y masajea con las yemas de los dedos o un cepillo de silicona de puntas gruesas, en movimientos circulares durante 2–5 minutos para estimular los folículos y la circulación. Calienta ligeramente el aceite: frota el aceite entre las palmas de las manos o caliéntalo en un recipiente con agua caliente para activar sus componentes y que penetre mejor.

frota el aceite entre las palmas de las manos o caliéntalo en un recipiente con agua caliente para activar sus componentes y que penetre mejor. Aplica: más tarde, distribuye el aceite por toda la longitud de tu cabello.

más tarde, distribuye el aceite por toda la longitud de tu cabello. Deja actuar: puedes dejar el aceite entre 1 y 3 horas, pero no es recomendable dejarlo durante toda la noche para no obstruir el folículo.

puedes dejar el aceite entre 1 y 3 horas, pero no es recomendable dejarlo durante toda la noche para no obstruir el folículo. Lava como de costumbre: usa el champú que mejor te funcione y, si es necesario, repite el lavado para eliminar los restos de aceite.

2026 el año del skincare para el cabello

Una de las cosas más interesantes de esta tendencia es lo que refleja sobre nuestros hábitos de belleza este 2026. Tras años dominados por estilos que muchas veces castigaban el pelo con peinados que necesitan calor o tintes dañinos, parece que hay un giro hacia rutinas que priorizan la salud del cabello, la nutrición y la prevención. Es decir, no solo buscamos que el pelo "se vea bonito", sino que esté realmente sano.

El hair oiling encaja exactamente en esa filosofía. No es solo un tratamiento estético, es un ritual de cuidado que combina tradición y ciencia, y que muchas personas están incorporando en sus rituales semanales para mimar su melena con más cariño y menos agresión.