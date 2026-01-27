MEJOR NO LO HAGAS
Los peligros de raparte las cejas por moda
Raparse las cejas se ha puesto de moda más de una vez, ya sea por estética o por puro impulso. Pero antes de tirar de maquinilla, conviene saber qué consecuencias puede tener.
La moda de raparse las cejas vino de TikTok, algunos creadores de contenido lo catalogan como "poder redefinir su forma", otros, lo utilizan para recrear maquillajes especiales y otros, simplemente lo hacen por gusto. Pero, hay un problema bastante importante con hacer esto sin conocer las consecuencias y es que afecta a su ciclo de crecimiento.
Si no te preocupa el hecho de que en vez de pelos, tengas alambres, entonces puedes seguir rapando con maquinilla o navajas especiales. Pero, si quieres que tus cejas sigan teniendo forma y estén cubiertas de forma natural debes tener en cuenta que depilarlas con cera por ejemplo, es demasiado agresivo y puede que nunca más vuelva a salir pelo en la zona, o sí, pero con un proceso mucho más lento.
Las cejas no necesitan ser largas y muy peludas para cumplir su función, que es proteger a los ojos del sudor. Por eso, su proceso no es rápido, todo lo contrario. Si usas mucho las pinzas, cremas depilatorias, ceras frías o calientes, estás arrancando el pelo desde la raíz, por lo que no sólo produces mini heridas, quemazones o irritaciones, sino que haces que el folículo se debilite e incluso nunca más vuelva a crecer vello.
Si ya has notado estos efectos y quieres arreglarlo cuanto antes, no uses tintes porque los químicos no son buenos y lo único que harán será reforzar el problema, además no suele dejar un aspecto natural. Lo mejor es recurrir a aceites o serums nutritivos para fortalecer y estimular el crecimiento. Aceite de ricino, coco o de almendras que son ricos en vitaminas además de ser hidratantes.
