La moda de raparse las cejas vino de TikTok, algunos creadores de contenido lo catalogan como "poder redefinir su forma", otros, lo utilizan para recrear maquillajes especiales y otros, simplemente lo hacen por gusto. Pero, hay un problema bastante importante con hacer esto sin conocer las consecuencias y es que afecta a su ciclo de crecimiento.

Depilar las cejas con pinzas | iStock

Si no te preocupa el hecho de que en vez de pelos, tengas alambres, entonces puedes seguir rapando con maquinilla o navajas especiales. Pero, si quieres que tus cejas sigan teniendo forma y estén cubiertas de forma natural debes tener en cuenta que depilarlas con cera por ejemplo, es demasiado agresivo y puede que nunca más vuelva a salir pelo en la zona, o sí, pero con un proceso mucho más lento.

Las cejas no necesitan ser largas y muy peludas para cumplir su función, que es proteger a los ojos del sudor. Por eso, su proceso no es rápido, todo lo contrario. Si usas mucho las pinzas, cremas depilatorias, ceras frías o calientes, estás arrancando el pelo desde la raíz, por lo que no sólo produces mini heridas, quemazones o irritaciones, sino que haces que el folículo se debilite e incluso nunca más vuelva a crecer vello.

Si ya has notado estos efectos y quieres arreglarlo cuanto antes, no uses tintes porque los químicos no son buenos y lo único que harán será reforzar el problema, además no suele dejar un aspecto natural. Lo mejor es recurrir a aceites o serums nutritivos para fortalecer y estimular el crecimiento. Aceite de ricino, coco o de almendras que son ricos en vitaminas además de ser hidratantes.