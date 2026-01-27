RÁPIDO Y SENCILLO
Pestañas rizadas y con mucho volumen: el secreto casero para que queden como quieres
No tienes que preocuparte demasiado en encontrar el combo perfecto de pestañas para conseguir un resultado increíble. Existe un rizador de pestañas casero, económico y al alcance de cualquiera en tu casa, y es una cuchara.
A veces parece imposible darle volumen a las pestañas sin tener que gastar dinero en marcas conocidas con el típico logo de voluminizador o magic volume o comprar rizadoras que pueden incluso acabar partiéndotelas. Sin embargo, hay quien tiene sus truquitos y los comparte con todas nosotras. Olvídate de los productos caros a toda costa, hay un utensilio en tu casa que es perfecto. Sólo necesitarás una cuchara y un poquito de calor, así conseguirás un arco precioso en tus ojos y de forma natural en pocos minutos.
La técnica es sencilla y segura si sigues los pasos correctos. Primero, tienes que calentar una cuchara con agua caliente, pero ten cuidado de que no queme. Después, coloca la parte curva de la cuchara sobre la raíz de tus pestañas y haz un poco de presión mientras levantas hacia arriba. El calor ayuda a fijar la curva, y lo que hará es dejar un efecto más abierto y natural que incluso puede que no logres con algunas rizadoras.
También puedes mejorar el resultado si mientras sigues este proceso, peinas tus pestañas con un cepillo de cejas limpio, sin suciedades ni resto de partículas. Al acabar, sólo si vas a salir de casa, aplica rímel en tus ojos para dejar la mirada más abierta y estarás más que lista.
El resultado que deja es impresionante y bastante efectivo, tendrás un ojo más despierto, pestañas con un arqueado bonito y un efecto volumen sin necesidad de salir de casa, ni comprar productos. Además, al hacerlo con cuidado, sin calor ni con prisas, reduces el riesgo de romper tus pestañas, algo que puede pasar si usas los típicos rizadores metálicos con mucha fuerza.
