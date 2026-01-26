Maquillaje, cremas, champú… todo lo que necesitas y cómo organizar tu neceser para que no se te olvide nada

A todos nos ha ocurrido alguna vez, ese momento en el que te vas de viaje y no tienes tiempo de preparar todo al detalle porque lo has dejado para el último momento. Entonces, la desesperación se apodera de ti y crees que todo es necesario e importante, pero no es así. Por eso, lo ideal es pensar en lo básico para llevar en un neceser siempre. Y no metas todo de golpe, será más complicado a la hora de buscar.

Neceser | NovaMás

Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a comprar la bolsa de aseo, es su amplitud, mira si tiene distintos compartimentos, sobre todo elige uno transparente para que al cerrarlo, eches un vistazo general desde fuera y que en el aeropuerto sea más fácil de revisar. Es práctico porque te ayuda a mantener una organización, además de ser versátil y muy flexible para todo tipo de situaciones.

Lo siguiente es optar por un pack de botecitos rellenables para que introduzcas tus productos favoritos de tu rutina capilar y skincare. Suelen ser muy baratos, son el tamaño viaje y a parte de ahorrarte especio en los estuches, pasan desapercibidos en las aduanas, porque cumplen con las cantidades requeridas, asique, evitas un problema. Puedes llevar desde tu casa el cepillo de dientes y la pasta en formato mini o bien, comprarlo en el destino pero, procura no olvidarte de hacerlo.

En cuanto al maquillaje, si no quieres gastar más dinero en coger esos mismos productos en formato viaje, lleva únicamente tus básicos del día a día. Las paletas del todo en uno, donde almacena colorete, iluminador y sombra, es lo mejor.

Neceser de maquillaje | Freepik

Por último, pese a que la tendencia sean los productos en crema o líquidos, si los llevas en polvo, como por ejemplo, selladores, tápalos con discos de algodón para que no se desperdicien ni manchen el bolso. En cuanto a los quitaesmaltes, más que en líquido, mejor en toallitas.