Es un fastidio haber llevado a cabo tu rutina capilar para que al día siguiente notes que lo tienes sucio o apelmazado. Entonces, tienes que volver a hacerte una coleta y lavarte el pelo de nuevo esa misma noche. Pero, no sobre pienses en cuáles son las causas por las que no te dura la melena limpia más de un día, a veces, son las más comunes.

Lavarse el pelo | iStock

No es la marca más cara del mercado la que va a hacer que el pelo te dure limpio una semana entera. No tienes que fijarte en los precios para escoger, sino en lo que le viene bien a tu tipo de cabello. Antes de salir a comprar, debes saber si lo tienes seco, graso, fino o rizado. A partir de ahí, vas a descartar muchas gamas por sus ingredientes ya que algunos son demasiado pesados o contienen mucho aceite. Cuando hayas elegido la correcta, infórmate bien sobre dónde aplicar el producto.

Si tienes el pelo graso y eliges un champú hidratante, solo vas a producir más grasa, al igual que si lo tienes seco e intentas nutrirlo con champús para cabellos grasos, vas a resecarlo aún más. La raíz es la parte fundamental porque es donde se produce y se regula el sebo, es donde se encuentra el folículo piloso para el crecimiento y es donde se absorben los nutrientes de los champús que se aplican. Por eso, si lo haces mal, la raíz estará desequilibrada, y el pelo se ensuciará antes.

Otro error común es aplicar demasiado producto, no es necesario, al revés, estarás ocasionando problemas además de malgastar. Basta con una nuez de champú en el cuero cabelludo para obtener el beneficio. No hay que aplicarlo de medios a puntas porque no está diseñado para ellas, de hecho, vas a resecarlas aún más, debilitando incluso la fibra capilar. Cada producto tiene una función, por eso, existen también las mascarillas, aceites y acondicionadores.