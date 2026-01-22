Victoria Beckham y la mascarilla que, según ella, salva su piel de cualquier apuro

Victoria Beckham no suele hablar de belleza a la ligera. La diseñadora y ex Spice Girl ha probado innumerables cremas y sérums a lo largo de los años y, a sus 51 años, tiene claro qué productos funcionan realmente en su rutina. Uno de ellos es la Multivitamin Power Recovery Masque, de Dermalogica, una mascarilla que ella misma ha descrito como "su pequeña ambulancia en tubo", un recurso al que recurre cuando su piel necesita un extra de cuidado.

Victoria Beckham | Gtres

Pero ¿qué tiene este producto para que alguien con acceso a lo último en cosmética lo considere un básico? Desde la propia marca explican las claves de su éxito.

Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica en España, detalla por qué esta mascarilla se ha convertido en una de las más reconocidas dentro del cuidado facial.

Por qué gusta tanto

"Es un producto que convence porque los resultados se aprecian desde el primer uso. Tiene un efecto inmediato que equilibra y repara la piel, dejándola con un aspecto más descansado y sin signos de irritación. Además, no requiere apenas tiempo: en unos 7 a 10 minutos ya se notan los beneficios", señala Serrano.

Según explica, está especialmente indicada para pieles con tendencia a la sequedad o con signos de fotoenvejecimiento, y resulta útil en momentos puntuales de sobreexposición solar, irritación o hipersensibilidad.

"La piel tirante recupera flexibilidad al restablecer sus niveles de hidratación y vitaminas. También ayuda a reducir rojeces asociadas a una barrera cutánea alterada y devuelve luminosidad a las pieles apagadas gracias a su combinación de activos", añade la experta.

Victoria Beckham en un evento | Gtres

La clave está en la fórmula

El secreto, según la directora dermocosmética, está en su composición. "Incluye péptidos que favorecen la síntesis de colágeno y ayudan a reducir la inflamación, además de ácido linoleico y fosfolípidos que refuerzan la barrera hidrolipídica", explica.

La fórmula se completa con ingredientes antioxidantes y regeneradores como el ácido láctico, el retinyl palmitate (un derivado suave del retinol), la vitamina C y los carotenoides. A ello se suman componentes calmantes como la avena, la manzanilla, el regaliz o la alantoína, pensados para aliviar la piel sensibilizada.

Una combinación que explica por qué Victoria Beckham la considera uno de esos productos a los que recurrir cuando la piel necesita recuperarse rápidamente.

Poco a poco, la diseñadora va dejando entrever cuáles son los imprescindibles de su neceser beauty.

Victoria Beckham | Gtres

Otros trucos de belleza de Victoria Beckham

Más allá de los productos concretos, Victoria Beckham ha ido compartiendo a lo largo de los años pequeños gestos beauty que forman parte de su sello personal. Uno de los más comentados es su apuesta por un maquillaje con efecto lifting, basado en un contouring muy preciso que esculpe el rostro sin recargarlo. A ello suma un delineador nude en la línea de agua, un truco clásico para agrandar la mirada y aportar un aspecto más descansado.

En cuanto al cuidado de la piel, la diseñadora es firme defensora de una rutina de limpieza doble y del uso frecuente de mascarillas y aceites faciales. Estos últimos los aplica siempre sobre la piel ligeramente húmeda, una forma de potenciar la hidratación y combatir la flacidez. A todo ello se suman hábitos saludables que también influyen en el aspecto de la piel y el cuerpo, como los batidos verdes y una alimentación cuidada, claves para mantener un físico tonificado y una piel luminosa con el paso del tiempo.