¿Te depilas las cejas en casa? Estos son los errores que hay que evitar

En cualquier rutina beauty no puede faltar el cuidado de las cejas y, por ende, su depilación. Son muchas las personas que acuden a un profesional para conseguir el resultado deseado, pero también son otras muchas que lo hacen en casa. Y si eres de las que se depila las cejas a sí misma, quédate para leer los errores más comunes y que no debes cometer.

No serás la primera que no ha conseguido los resultados que querías al depilarte tú misma las cejas. Muy finas, muy cortas… Y muchos destrozos. Es por ello que el paso más importante a tener en cuenta es que SIEMPRE se deben depilar siguiendo la línea de crecimiento natural y la forma de la cara.

Y, antes de empezar, comprueba que estén bien afiladas para que puedan hacer su función y, sobre todo, que son las adecuadas para el tipo de pelo que tienes. Pues una de las consecuencias de no seguir este primer paso es cortar los pelos en lugar de arrancarlos (y no queremos eso).

Mujer depilándose las cejas | iStock

Si eres de los que no soporta el dolor de la depilación de las cejas, un consejo es meter la cara en agua caliente para conseguir dilatar los poros y que el dolor sea menor. Y, después de la depilación, hacer lo mismo, pero con agua fría para combatir el picor y la irritación.

Otro error a tener en cuenta es empezar a quitar pelos y no parar, pues cuando quieras comprobar el resultado puede ser que hayas quitado demasiado. Por eso, es recomendable quitar pocos pelitos e ir mirando el resultado para ver si seguir, parar o quitar de otro lado de la ceja siempre favoreciendo a la forma de tu cara.

Depilación de cejas con pinzas | iStock

Algo que pasa por alto mucha gente es que no solo está la opción de arrancar el pelo, sino también la de recortar. Pues, en muchas ocasiones solo basta con recortar con una tijera especial para cejas porque el pelo es demasiado largo, pero sin dejar ese hueco. Y es que, puede pasar que en ese hueco nunca vuelva a salir pelo y, en el mejor de los casos, que tarde mucho en crecer.

Por último, una recomendación es depilar únicamente la parte inferior de la ceja, o al menos empezar por ahí. Recuerda que los pelos se deben arrancar en dirección de su crecimiento para que salgan fácilmente, no se rompan, no duela y no se hagan heridas. Y, sobre todo, mantener una buena higiene de las pinzas, pues no hacerlo puede ocasionar infecciones o bacterias.