El color sutil que conquista el otoño y se lo pone difícil al marrón: qué dice de ti y cómo integrarlo en tu armario

El frío ya está aquí, y con él llega ese momento inevitable del año: el cambio de armario. Si aún no lo has hecho, ya no hay excusas, es hora de revisar, ordenar y hacer una limpieza a fondo de esas prendas que ya no usamos.

Toca despedirse de los jerséis llenos de bolitas, de los vaqueros desgastados, de las chaquetas que han perdido su color y de las camisetas que ya no conservan ni una costura en su sitio.

Pero, igual que dejamos ir lo que ya no usamos, esta época también es perfecta para dar la bienvenida a nuevas piezas que renueven nuestro estilo. Prendas con carácter, capaces de aportar personalidad a cualquier look, sobre todo si vienen en los tonos que marcan tendencia.

Y esta temporada, además del siempre elegante marrón chocolate, hay un color que se lleva todo el protagonismo: el rosa empolvado. En este artículo te contamos por qué este tono se ha convertido en el favorito de esta temporada, qué transmite y cómo puedes combinarlo con estilo.

Un tono en tendencia

Aunque ahora vive su gran momento, el rosa empolvado, catalogado dentro de los tonos pastel, lleva colándose en nuestros armarios todo el año. Su equilibrio entre frescura, feminidad y delicadeza lo convierte en un color atemporal, fácil de combinar y siempre favorecedor.

Estas cualidades hacen que el rosa empolvado sea un tono esencial en cualquier temporada, pero especialmente en otoño e invierno, cuando aporta luminosidad, personalidad y un suave toque de color que ilumina hasta los días más grises.

Qué transmite

Este maravilloso tono transmite una gran cantidad de cualidades: optimismo, dulzura y serenidad. Además, es perfecto para elevar cualquier look, ya que tiene la capacidad de embellecer y suavizar cualquier combinación, sin importar el estilo o la ocasión.

El rosa empolvado es sinónimo de elegancia y energía positiva. Así que si necesitabas una señal para incorporarlo a tu armario, aquí la tienes. Apuesta por una prenda o bolso en este tono y conseguirás un aire sofisticado, actual y en total sintonía con las tendencias de la temporada.

Cómo combinarlo

Este tono pastel es muy fácil de combinar. Además de funcionar a la perfección con los clásicos blanco y negro, el rosa empolvado también se lleva de maravilla con otros colores en tendencia, como el gris o el marrón chocolate, dos apuestas elegantes y muy presentes en las tiendas esta temporada.

Y es que el rosa empolvado es un color versátil y sin complicaciones, capaz de adaptarse a infinitas combinaciones. Solo necesitas un poco de imaginación y perder el miedo a experimentar para descubrir todo su potencial.