¿Las pestañas crecen más si las cortas? Los peligros de este truco viral

En TikTok e Instagram está circulando un truco que promete pestañas más largas y fuertes: cortarlas. Pero la dermatóloga Ana Molina ha advertido en un reciente Reel que no solo es inútil, sino que además puede ser peligroso.

"Dicen que si las cortas crecen más fuertes, pero las pestañas no funcionan así. Su crecimiento lo decide el folículo, no las tijeras", explica la especialista. Para que quede claro: si este método funcionara, habría que cortar también el pelo de personas con alopecia para que les creciera más fuerte, y eso no sucede.

El riesgo real de cortarlas

Las pestañas no son solo un detalle estético: son una barrera natural que protege los ojos del polvo, el sudor y la radiación solar. Cortarlas deja el ojo más expuesto a irritaciones, conjuntivitis o incluso lesiones en la córnea.

"Si lo que buscas es fortalecerlas, lo mejor es usar un sérum con prostaglandinas recomendado por tu dermatólogo, retirar el maquillaje sin frotar y cuidar el contorno ocular", añade Ana Molina. Cortarlas no hará que crezcan más largas ni fuertes.

Cómo crecen las pestañas

Las pestañas, al igual que el cabello, siguen un ciclo natural de crecimiento que se divide en tres fases:

Fase anágena: Es la etapa de crecimiento activo, que dura entre 30 y 45 días aproximadamente. Aquí es cuando el folículo produce pelo nuevo.

Es la etapa de crecimiento activo, que dura entre 30 y 45 días aproximadamente. Aquí es cuando el folículo produce pelo nuevo. Fase catágena: Fase de transición de 2 a 3 semanas en la que el folículo deja de producir pelo activo.

Fase de transición de 2 a 3 semanas en la que el folículo deja de producir pelo activo. Fase telógena: Periodo de reposo que puede durar varias semanas antes de que la pestaña se caiga y comience a crecer una nueva.

Cortar las pestañas no acelera ni fortalece estas fases, solo interrumpe temporalmente la función protectora que tienen.

Pestañas | Pixabay

Cómo cuidar y fortalecer tus pestañas sin riesgos

Para mantener unas pestañas sanas y bonitas, la doctora recomiendaa:

1. Alimentación y vitaminas

Las pestañas necesitan nutrientes como biotina, zinc y vitaminas A, C y E. Una dieta equilibrada ayuda a que el pelo crezca más fuerte desde la raíz.

2. Desmaquillado suave

Evita frotar con fuerza. Usa desmaquillantes bifásicos o aceites ligeros y retira el maquillaje de forma delicada, siempre de raíz a punta, para no dañar los folículos.

3. Sérums con derivados de prostaglandinas

Algunos sérums de pestañas contienen derivados de prostaglandinas que estimulan el crecimiento capilar. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que estos análogos no pueden considerarse seguros para su uso cosmético en pestañas o cejas debido a su potente actividad farmacológica. Por eso solo deben usarse bajo prescripción médica.

Bonus tip: la paciencia es clave. Las pestañas crecen aproximadamente 0,15 mm por día y su ciclo completo dura entre 2 y 3 meses. La constancia siempre gana.