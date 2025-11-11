Día del Soltero: ¿en qué comunidad autónoma es más fácil (y barato) encontrar pareja?

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha pensada para reivindicar la soltería… pero también para recordar que encontrar pareja no siempre es sencillo (ni barato). En España, casi 15 millones de personas viven sin pareja, y el lugar donde se reside puede marcar la diferencia entre una cita asequible o un auténtico lujo.

Con motivo de esta fecha, destacamos el estudio de Spotahome, que ha analizado distintos factores —desde el precio medio de las citas hasta el coste de los alquileres o el número de matrimonios y divorcios— para determinar qué comunidades autónomas lo ponen más fácil (o más difícil) a la hora de encontrar el amor.

Una pareja se besa en la cama | Freepik

Donde hay más solteros (y más posibilidades de conocer a alguien)

Si hablamos de cantidad, las regiones con más población soltera son Andalucía, Cataluña y Madrid, seguidas de la Comunidad Valenciana y Galicia. En el extremo contrario, las más pequeñas —La Rioja, Navarra, Cantabria, Ceuta y Melilla— tienen una proporción menor de personas sin pareja.

La conclusión es clara: las grandes ciudades siguen siendo el epicentro de la vida social y las relaciones. Pero eso no significa que el amor sea más estable: según los datos del INE, los matrimonios han disminuido en los últimos años, mientras que los divorcios han aumentado, especialmente en Ceuta, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Cataluña.

Las comunidades más activas en apps de citas

Las redes y las aplicaciones para conocer gente son, hoy por hoy, una de las principales formas de ligar. Solo en diciembre de 2024, más de cuatro millones de españoles utilizaron apps de citas.

Según Spotahome, Murcia, Baleares y Madrid son las comunidades donde más se usan estas plataformas, mientras que Castilla y León aparece como la menos entusiasta en este terreno.

App de citas | iStock

Dónde es más caro (o más barato) tener una cita

Salir a cenar, ir al cine o tomar unas copas puede ser un plan romántico… o un golpe al bolsillo, dependiendo de la región. En el País Vasco, por ejemplo, una cita puede alcanzar los 175 euros de media. Le siguen Madrid (124 euros), Cantabria (121 euros), Navarra (119 euros) y Castilla y León (114 euros).

Por el contrario, La Rioja y Extremadura ofrecen opciones mucho más económicas: en la primera, una cita ronda los 80 euros, mientras que en la segunda el coste medio se sitúa en 84 euros. En Andalucía también resulta asequible, con unos 101 euros por encuentro.

¿Y si decides compartir piso o mudarte en pareja?

El precio del alquiler también influye cuando una relación se consolida. El ranking de Spotahome muestra que vivir en pareja es más caro en el País Vasco, Cataluña y Madrid, con alquileres que superan fácilmente los 1.000 euros mensuales.

Por el contrario, Extremadura, Ceuta, Melilla y La Rioja se sitúan como las comunidades más asequibles, con precios que oscilan entre los 450 y los 600 euros.

Pareja con las llaves de su casa | Pexels

El mejor lugar para encontrar pareja depende de ti

Tras analizar todos los factores, el estudio no establece una "mejor comunidad" para encontrar el amor, sino varios perfiles de soltero.

Para quienes buscan una vida asequible y tranquila , Extremadura o La Rioja ofrecen las citas y alquileres más baratos, aunque la vida romántica allí es más discreta.

, Extremadura o La Rioja ofrecen las citas y alquileres más baratos, aunque la vida romántica allí es más discreta. Si lo que se quiere es actividad y oportunidades , Madrid y Andalucía son las más recomendables: mucho movimiento social, más matrimonios y uso alto de apps de citas.

, Madrid y Andalucía son las más recomendables: mucho movimiento social, más matrimonios y uso alto de apps de citas. Y para los que prefieren relaciones duraderas, el País Vasco destaca por su baja tasa de divorcios, aunque su coste de vida sea más alto.

Como vemos, cada comunidad tiene su encanto: unas son más románticas, otras más económicas… pero el amor, como siempre, no entiende de fronteras.