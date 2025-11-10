No es una bufanda ni una bandana: el accesorio que será tendencia este invierno

El pasado verano los pañuelos se convirtieron en los grandes protagonistas de todos nuestros looks. Los vimos en la cabeza, al cuello o incluso anudados a la cintura. Pero con la llegada del frío, las tiendas de moda han apostado por una versión más cálida —y sofisticada— de esta tendencia.

El accesorio que mezcla estilo y abrigo

No es una bufanda, ni tampoco una bandana, aunque tenga la misma forma. Se trata de una pieza de tela gruesa y triangular que se puede colocar como un chal sobre blusas, camisetas, jerséis o incluso abrigos. Además de abrigar, aporta ese toque chic que eleva cualquier look de invierno, como este de Ali Guijarro.

Este accesorio puede llevarse también al cuello, como una bufanda pequeña, o incluso en la cabeza, al estilo de las bandanas que arrasaron durante el verano. Su versatilidad y estética minimalista lo convierten en una prenda clave para quienes quieren seguir las tendencias y además no pasar nada de frío.

Dónde encontrarlo

En Zara, por ejemplo, encontramos una versión confeccionada en hilatura con lana por 17,95 euros. Está disponible en varios colores —rojo, marrón, animal print e incluso reversible—, ideal para combinar con cualquier abrigo o jersey de tu armario.

Si prefieres tejidos sin lana, Parfois propone una opción similar con solo un 4% de lana por un precio parecido, mientras que HyM ofrece versiones completamente sintéticas por menos de 10 euros. Y si lo tuyo es buscar variedad, en plataformas como Temu o Shein hay infinidad de modelos y estampados.

Este accesorio no solo abriga, sino que se adapta a distintos estilos y ocasiones. Para un look elegante, colócalo sobre un abrigo largo camel o gris, combinándolo con botines y bolso a juego. Si prefieres un outfit casual, ponte el chal sobre un jersey oversize y vaqueros, o úsalo encima de una chaqueta de cuero para un aire urbano y moderno.

Copenhague Fashion Week | Getty Images

Incluso puedes colocarlo en la cabeza como una capucha, añadiendo un toque original a cualquier conjunto básico.

De la pasarela a las calles

Este accesorio comenzó a verse en el street style de la Copenhague Fashion Week, donde la estética nórdica y funcional marcó el inicio de la tendencia. Poco después, celebridades como Hailey Bieber lo consolidaron en sus looks invernales: lo llevó a modo chal sobre una gabardina con pantalones a juego, y también en la cabeza para protegerse del frío neoyorquino.

Hailey Bieber | Getty Images

Cómodo, estiloso y diferente: este invierno el nuevo pañuelo de lana promete convertirse en el accesorio más buscado.