El truco casero con vaselina para reducir las ojeras y que el corrector dure mucho más

La vaselina hidrata tus ojeras en profundidad, porque forma una barrera sobre la piel que retiene la humedad y previene la perdida de agua. Además, hace que el acabado del maquillaje en esa zona quede más suave cuando lo aplicas evitando que se reseque o agriete formando líneas finas.

Chica aplicándose contorno de ojos | iStock

Cómo aplicarlo

El procedimiento es muy sencillo: primero, limpia tu rostro con agua micelar u otro limpiador de tu confianza. Después, utiliza las yemas de tus dedos para aplicar una pequeña cantidad de vaselina en la zona de las ojeras. Y como último paso, espera unos minutos hasta que se absorba.

Una vez realizado, podrás esparcir el corrector o los polvos de maquillaje con más facilidad. Eso sí, recuerda usar poca cantidad de vaselina y que esta sea pura para evitar irritaciones. El exceso de producto podría hacer que el maquillaje no se adhiera correctamente.

Si te preocupa cómo se ven tus ojeras, o simplemente quieres que tu maquillaje dure más tiempo y que no se cuartee en la zona de los ojos, usa vaselina. Mantiene la piel hidratada y suave.