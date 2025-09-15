MIRADA FRESCA Y DESCANSADA
El truco casero con vaselina para reducir las ojeras y que el corrector dure mucho más
La vaselina es conocida como ese remedio milagroso al que recurres cada vez que tienes los labios secos. Pero sus beneficios no acaban ahí, también sirve para hidratar y mejorar el aspecto de las ojeras, así que si te preocupan, utiliza este producto de toda la vida.
La vaselina hidrata tus ojeras en profundidad, porque forma una barrera sobre la piel que retiene la humedad y previene la perdida de agua. Además, hace que el acabado del maquillaje en esa zona quede más suave cuando lo aplicas evitando que se reseque o agriete formando líneas finas.
Cómo aplicarlo
El procedimiento es muy sencillo: primero, limpia tu rostro con agua micelar u otro limpiador de tu confianza. Después, utiliza las yemas de tus dedos para aplicar una pequeña cantidad de vaselina en la zona de las ojeras. Y como último paso, espera unos minutos hasta que se absorba.
Una vez realizado, podrás esparcir el corrector o los polvos de maquillaje con más facilidad. Eso sí, recuerda usar poca cantidad de vaselina y que esta sea pura para evitar irritaciones. El exceso de producto podría hacer que el maquillaje no se adhiera correctamente.
Si te preocupa cómo se ven tus ojeras, o simplemente quieres que tu maquillaje dure más tiempo y que no se cuartee en la zona de los ojos, usa vaselina. Mantiene la piel hidratada y suave.
