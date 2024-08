El mejor remedio para las estrías es "vivir": La respuesta de Lidia Torrent a un feo comentario en un vídeo en bikini

En la era de las redes sociales, donde la imagen lo es todo y el juicio es inmediato, las figuras públicas son constantemente analizadas y criticadas por su apariencia. La presentadora de televisión Lidia Torrent no es una excepción y recientemente se vio obligada a enfrentarse a un comentario desagradable en su perfil de Instagram que evidenció las presiones a las que se enfrentan las mujeres en nuestra sociedad.

El motivo del comentario

Todo comenzó cuando Lidia compartió un vídeo en el que mostraba un haul de bikinis, invitando a sus seguidores a elegir cuál les gustaba más. En el video, la presentadora lucía con confianza y alegría cada uno de los cuatro bikinis, recibiendo una avalancha de comentarios positivos.

Sin embargo, uno de los comentarios destacaba por su negatividad: "Lidia, tienes el pecho con muchas estrías, ¿no te haces nada?". Lejos de ignorar el comentario o responder con agresividad, Lidia decidió resubir el reel en sus historias, esta vez acompañado de una captura del comentario ofensivo y una respuesta que fue ampliamente aplaudida: "Sí, vivir". Con esta sencilla, pero poderosa respuesta, Torrent no solo defendió su cuerpo, sino que también envió un mensaje contundente contra los irreales estándares de belleza que se imponen diariamente.

Story de Lidia Torrent | Instagram

El apoyo que recibió

Este incidente rápidamente generó un movimiento de apoyo en las redes sociales, donde varias celebrities se unieron para respaldar la belleza natural y la aceptación del propio cuerpo. La influencer Raquel Reitx comentó "Mi favorito es tu cuerpo. Adiós", mientras que la modelo Lorena Durán expresó "eres la cuerpa". Incluso la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sumó diciendo "¡Todos te quedan genial!". Este respaldo refleja una creciente resistencia contra los comentarios que intentan hacer sentir inseguras a las mujeres por aspectos de su apariencia que son completamente naturales.

La presión de los cánones de belleza

El episodio con Lidia Torrent pone de relieve un problema profundo en nuestra sociedad: la presión constante sobre las mujeres para que cumplan con unos cánones de belleza imposibles. En un mundo donde las redes sociales dictan qué es bonito y qué no, las estrías, la celulitis u otras marcas naturales en el cuerpo son vistas como defectos que deben corregirse. Esta obsesión por la perfección afecta no solo a las celebridades, sino también a millones de personas comunes que se sienten inadecuadas por no encajar en estos estándares irreales.

Las estrías, como las que Lidia muestra con orgullo, son una parte natural del cuerpo humano. Aparecen cuando la piel se estira rápidamente debido a cambios en el peso, crecimiento o embarazo, y no deberían ser motivo de vergüenza. Al contrario, son una señal de vida, de cambio, de experiencias.

El embarazo de Lidia

La respuesta de Lidia cobra aún más relevancia si consideramos que hace casi dos años dio a luz a su primera hija, Elsa. Lidia vivió un embarazo lleno de momentos especiales y, según ella misma ha compartido, fue una etapa maravillosa en su vida. A lo largo de los nueve meses, la presentadora se mantuvo activa y disfrutó al máximo de cada instante. Sin embargo, en las últimas semanas, enfrentó un pequeño susto cuando su hija perdió la posición ideal para un parto natural, pero todo se resolvió de manera satisfactoria. Finalmente, el 17 de octubre de 2022, nació su primera hija, fruto de su relación con el modelo Jaime Astrain.