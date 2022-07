Lidia Torrent, rechazada en un trabajo por estar embarazada

Ya han pasado varios meses desde que Lidia Torrent y Jaime Astrain anunciaran en sus redes que estaban esperando a su primera hija en común. Y es que la pareja ya está contando los meses para conocer a la pequeña Elsa, que se espera que llegue a sus brazos el próximo mes de octubre.

Desde el principio, está siendo una gestación dulce y sin complicaciones. Sin embargo, la influencer y presentadora no ha utilizado esta vez su perfil en redes sociales para hablar de lo emocionada que está, sino para mostrar su indignación ante una reciente discriminación laboral.

Según ha relatado, esta situación afecta a muchas mujeres hoy en día y es clave que las empresas tomen medidas y apoyen a las mujeres "en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal".

El enfado de Lidia Torrent

Desde que sabe está embarazada, Lidia Torrent ha seguido trabajando y evolucionando profesionalmente. Recientemente, ha estado buscando nuevos proyectos y se ha topado con una oportunidad laboral con la que se siente "como en casa". Sin embargo, no todas las experiencias han sido igual de satisfactorias.

"El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada. Y digo esto porque desafortunadamente en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí", comenzaba el texto.

Y es que al parecer la empresa podría haberla rechazado en el último momento por estar en un estado avanzado de gestación. Ante esto, la influencer ha dejado claro que se encuentra en condiciones óptimas para trabajar y que "estar embarazada no significa estar inválida".

"Estoy teniendo un embarazo bueno, en el que pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando. No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones", continuaba.

Además, ha querido dejar claro que tiene mucha suerte, pues hay "gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas" que afectan al día a día de las futuras mamás y son incompatibles con la vida laboral.

La reflexión de Lidia Torrent acababa con palabras de agradecimiento a aquellas empresas que sí apuestan por las mujeres, incluso estando embarazadas. La respuesta en redes ha sido más que favorable y muchas caras conocidas le han mostrado su apoyo, entre ellas, Violeta Mangriñan y su madre, Elsa Anka.

