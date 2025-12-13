Rosalía pone de moda el blanco, color del año 2026: súmate a la tendencia estas fiestas con estas prendas

Rosalía, con la publicación de su álbum Lux, ha revolucionado a los fans y la actualidad musical de las últimas semanas. La última prueba de ello han sido los sold outs de los conciertos anunciados de su próxima gira. En nuestro país, las entradas para los cuatro conciertos de Barcelona y los cuatro de Madrid han volado en poco tiempo.

Nada más lanzarse el disco, salieron un montón de análisis examinando el más mínimo detalle de cada una de las canciones: la letra, la música, el videoclip... También de la portada, con ese vestido blanco que algunos han interpretado como símbolo de fe y devoción por la música o una búsqueda entre lo divino y lo terrenal. Más allá de estas interpretaciones, el blanco ha ganado protagonismo y ha sido el color elegido por la cantante catalana para llevar en prácticamente todas las entrevistas que ha hecho hasta ahora.

Además, se da la casualidad de que Pantone ha elegido el Cloud Dancer como color del año 2026, un "blanco sublime", según la entidad, "impregnado de serenidad" que "fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación".

Si tú también te quieres sumar a la tendencia del blanco en estas Navidades o empezar el nuevo año con el color de moda, a continuación te damos varias ideas.

Mango

La primera que te proponemos es esta falda larga de Mango con un tejido de encaje con motivos florales. Tiene un diseño recto, un forro en el interior -también de color blanco- y una cremallera lateral. Tal y como indica la marca en su página web, esta prenda forma parte de su colección de eventos, así que es una buena opción para estas fiestas. Cuesta 99,99 €.

Falda de encaje de Mango | mango.com

Seguimos con los estampados florales con este vestido con escote palabra de honor, un diseño midi, manga corta abullonada, forro interior y cremallera lateral. El precio habitual es de 39,99 €, pero ahora Mango lo ofrece con un 35% de descuento (25,99 €).

Vestido floral palabra de honor de Mango | mango.com

HyM

Pasamos a HyM para proponerte este chaleco jersey largo. Es en "punto acanalado de lana suave", según cuenta la firma, tiene el cuello elevado, los laterales abiertos "con lazada diagonal en la parte superior" y sin mangas. Vale 89,99 €.

Chaleco jersey de HyM | hm.com

Este minivestido de lentejuelas que te sugerimos a continuación, puede ser una opción ideal tanto para la cena de Navidad de la empresa como para Fin de Año. Esta prenda tiene las mangas “raglán” largas, escote redondo y cremallera oculta en la espalda. En la web de HyM lo encontrarás por 34,99 €.

Minivestido de lentejuelas de HyM | hm.com

Zara

Si echamos un vistazo a la web de la marca de Inditex, encontramos este cuerpo de punto con cuello barco, manga por debajo del codo y “bordados a contraste” de color negro en cuello y mangas como acabados. Lo puedes tener por 25,95 €.

Cuerpo de punto de Zara | zara.com

La última prenda es este bómber de lino 100% con un forro hecho solamente de algodón. Es de cuello alto con una manga larga en puño con botones. El bajo es “abullonado con pliegues” y tiene un cierre frontal con botones bajo solapa. En la tienda online lo encontrarás por 79,95 €.