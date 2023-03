Labios más gruesos: Los diferentes tratamientos estéticos que hay para conseguirlos

Los labios tienen mucho protagonismo en nuestra expresión y armonía facial, nos permiten lucir una hermosa sonrisa y seducir en muchas ocasiones. Además, a la hora de maquillarnos suelen ser protagonistas.

Sin embargo, la zona de los labios es una de las áreas faciales que más sufre con el paso de los años: pierde turgencia y grosor, lo que hace que luzca arrugado, fino y deshidratado. Incluso en ocasiones su aspecto se vuelve tan fino que se invierte hacia dentro y ni siquiera es posible maquillarlos, luciendo mucho más grueso el labio blanco (porción de piel que está justo encima del labio superior) y perdiéndose la armonía facial.

Técnicas para tener los labios más gruesos con ácido hialurónico

El ácido hialurónico es un producto ampliamente utilizado en la medicina estética, ideal por su perfil de seguridad y versatilidad en tipos de rellenos que nos permiten elegir el más adecuado para cada zona facial y para conseguir los objetivos de las pacientes. En este artículo te contaba todas sus virtudes, así como las diferencias que existen entre el ácido hialurónco y el bótox.

Para lucir unos labios más gruesos, respetando la anatomía y la armonía facial, se puede inyectar ácido hialurónico dentro del mismo con técnicas que nos permiten aumentar su proyección y grosor para que luzcan más jugosos, voluminosos y con mayor protagonismo, sobre todo al observar el rostro de perfil.

En personas mayores que sienten que el labio se "ha ido hacia dentro" y que ni siquiera es posible maquillarlos, esta técnica de proyectar el labio es realmente útil y satisfactoria, ya que permite devolverle el protagonismo y la belleza al labio. Además, también mejora muchísimo la apariencia de las arrugas alrededor de los labios conocidas como "código de barras" o "líneas de marioneta".

Técnica para lucir unos labios más hidratados y rejuvenecidos sin mucho volumen

Si quieres un resultado muy natural y tienes miedo de tener unos labios muy voluminosos que no vayan acorde con tu rostro, no te preocupes que no tienes que renunciar a los beneficios que puede aportarle a la estética de tu labio el ácido hialurónico. Eligiendo el ácido hialurónico adecuado y aplicando la cantidad necesaria puedes lucir unos labios sin arrugas, hidratados y con más brillo sin ganar volumen.

Técnica para resaltar el perfilado del labio con ácido hialurónico

También es posible inyectar ácido hialurónico para resaltar el perfilado o borde del labio, sin la necesidad de que luzcan más gruesos si no lo deseas.

Además de las técnicas inyectables con ácido hialurónico es fundamental mantener una adecuada hidratación y protección solar del labio, para que luzca hidratado, sano y sin daño solar. Hoy en día existen numerosas opciones para hidratar y mimar tus labios, incluso con mascarillas especiales y fotoprotectores en formato labial.

En conclusión, ya sabes que puedes acudir a la consulta si deseas mejorar y embellecer tus labios. Es muy importante que no los dejes en manos inexpertas, ya que si se desconoce la anatomía y no se aplica el producto adecuado pueden ocurrir graves complicaciones que pueden dejar a los labios deformados.