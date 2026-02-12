Existen nutrientes como la colina y la biotina que son clave para reducir la caída del cabello

Al salir de la ducha, lo normal es cepillarte para desenredar el pelo, pero esto empieza a ser preocupante cuando empieza la caída abundante. Algunas personas lo asocian a cambios de estaciones o a un estrés pasajero con tal de justificarlo, quitarle importancia y poder seguir con sus vidas como si nada estuviera pasando. Es cierto que, puede no ser nada grave, pero quizá si es constante, puede que el cuerpo esté queriendo decirte algo y necesitas escucharlo.

Caída del pelo | iStock

Según la especialista Marta León, la caída del cabello no es sólo es un tema estético, el cómo te perciban los demás es secundario, lo importante es que hay un reflejo de cómo está funcionando tu cuerpo por dentro, los cambios hormonales o no llevar a cabo una buena alimentación podrían ser las principales causas del problema, de que tu pelo se afine y pierda cantidad, por eso, no basta con que cambies de champú y gastes en "marcas caras", tienes que revisar tus hábitos del día a día.

Hay órganos y nutrientes que afectan directamente a la salud del cabello y si hay un desajuste interno, se refleja de inmediato. El hígado es fundamental porque procesa hormonas como el estrógeno, si está sobrecargado, puede producirse un desequilibrio y eso afectará al crecimiento y la densidad del pelo. Por otro lado, la alimentación es importante porque a través de ella obtenemos los nutrientes que, una vez injeridos, se distribuyen por el cuerpo a distintos órganos.

La colina presente en huevos y pescado ayuda al hígado a procesar hormonas, el hierro obtenido de legumbres y carnes se transporta a los folículos capilares para que reciban oxígeno y la biotina encontrada en cereales y frutos secos participa en la producción de la cretina, por lo que son el trío perfecto. Si lo que buscas es el crecimiento capilar, lo mejor es la el Zinc, este nutriente lo conseguirás a través de mariscos y carnes.

A todo esto se suman los omega-3, los betacarotenos, el descanso y la gestión del estrés. Porque cuando las hormonas se alteran, tu pelo suele ser uno de los primeros en notarlo.