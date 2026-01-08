¿Por qué se cae tanto el pelo en mujeres y adolescentes? Estas son las causas y cómo puedes solucionarlo

No es ningún secreto que a las mujeres y adolescentes se les cae mucho el cabello. Incluso a veces de manera un tanto preocupante debido a la cantidad de pelo que se queda en el cepillo cada vez que lo usan.

Sabemos que los mayores causantes de este factor son el estrés, las hormonas y la presión estética, pero aunque es un tópico del que siempre se habla, son pocas las mujeres que saben qué deben hacer para solucionar este problema.

Ahora que acabamos de empezar el año, es un muy buen momento para ponerse un nuevo propósito: que la salud capilar sea un tema prioritario.

Mujer que sufre de caída de pelo | Freepik

Y es que poco a poco parece que van surgiendo los frutos, así lo confirma el doctor Javier de Felipe, referente en la medicina capilar: "Cada vez son más las mujeres que consultan por la caída del cabello, no es solo estética, es salud, bienestar y calidad de vida".

Así pues, en este artículo te explicamos los factores clave de la caída de cabello y los imprescindibles para combatirla, porque el cabello es, sin lugar a dudas, un símbolo de identidad, feminidad, seguridad y autoestima.

Chica joven peinándose | Freepik

Por qué se cae el pelo en mujeres

Estas son las 5 causas por las cuales se puede caer el pelo en mujeres y adolescentes más tópicas y dentro del cuadro médico:

1. El posparto es un momento vital donde la caída de pelo es muy habitual. Debido a los cambios hormonales, son muchas las mujeres que sufren de un fenómeno llamado efluvio telógeno posparto, que aparece entre los dos y seis meses tras dar a luz, generando una pérdida de cabello que puede resultar muy angustiante.

2. La menopausia y la perimenopausia llevan consigo cambios hormonales que provocan afinamiento progresivo del pelo, pérdida de densidad y debilidad del folículo. Este es uno de los motivos de consulta más frecuentes en mujeres de a partir de los 45 años.

3. El estrés y una salud mental floja mantenida en el tiempo altera el ciclo natural del cabello, pudiendo desencadenar un tipo de caída abrupta de pelo conocida como efluvio telógeno, vinculada directamente con la ansiedad, la sobrecarga, la falta de descanso y los ritmos de vida intensos.

Mujer joven que se le cae el pelo | Freepik

4. De la mano del punto anterior nos encontramos con el estrés en adolescentes, causado principalmente por los estudios, los desequilibrios nutricionales, los cambios hormonales y el impacto emocional por presión estética y las redes sociales. Así, la pérdida de pelo en adolescentes tiene un gran impacto psicológico, afectando la seguridad y la socialización.

5. Otro factor que afecta a adolescentes y mujeres jóvenes es la alopecia areata, de origen autoinmune y asociada en la mayoría de casos al estrés. Este tipo de alopecia, si se diagnostica a tiempo, se puede abordar con tratamientos eficaces.

Algunas soluciones

Estas son algunas de las soluciones reales y efectivas que se pueden llevar a cabo si sufres caída de pelo:

Diagnóstico completo: realizarse una analítica, un estudio hormonal y una valoración del estado del folículo para identificar dónde está el problema y qué es lo que falla.

Tratamientos médicos personalizados: según los resultados del diagnóstico completo se aplicará una terapia o otra, como la suplementación dirigida, los tratamientos regenerativos, la mesoterapia capilar o las regulaciones hormonales.

Rutinas de cuidado del cuero cabelludo: este paso es fundamental para frenar la caída del pelo y mejorar la calidad del cabello.

Mujer haciéndose un masaje capilar | Freepik

Acompañamiento emocional: especialmente en adolescentes, mujeres en posparto y mujeres con ritmos de alta exigencia, es esencial tener un buen manejo del estrés.

Injerto capilar: esta solución se puede llevar a cabo únicamente en casos seleccionados, cuando las causas están controladas y el patrón es estable.

Sobre el trasplante capilar

Esta posible solución para muchas mujeres suele ser un tema tabú, ya que tradicionalmente se asocia a los hombres. Eso sí, cada vez son más las mujeres que buscan información sobre esta técnica.

Y es que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que ofrece muy buenos resultados y, además, naturales. Eso sí, es un tratamiento que se podrá considerar tras un estudio médico exhaustivo.

El Doctor de Felipe explica que "antes de pensar en un injerto, es imprescindible saber por qué se cae el cabello, regular el cuero cabelludo y optimizar la salud del folículo. El éxito no depende solo de la técnica, sino del diagnóstico".