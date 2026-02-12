Añade estos sérums a tu rutina para hacer la vitamina C más eficaz

Antes, bastaba con una crema hidratante de toda la vida. Ahora, el mundo de la cosmética es mucho más complejo y hablamos de tónicos, sérums, contornos de ojos o mascarillas que han hecho de la cosmética no solo una cuestión de estética, sino también de autocuidado y bienestar.

A la hora de elegir qué producto le viene mejor a nuestra piel, hay que tener en cuenta cuáles son los ingredientes que tiene: ácido hialurónico, retinol, vitamina C... En este artículo, nos vamos a fijar en este último y en cómo se puede combinar con los otros para que el resultado sea ideal. Así, expertas cosmetólogas y en dermocosmética explican cuáles son los beneficios de combinar la vitamina C con sérums hechos con otros activos.

Mujer aplicándose ácido hialurónico | Freepik

Niacinamida

Este ingrediente cosmético tiene un efecto calmante y antioxidante, además de aportar mucha luminosidad a la piel. Al combinarse con la vitamina C, "suma fuerzas a la acción protectora" de esta vitamina, afirma Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

A esto, Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, añade que la niacinamida y la vitamina C son "el dúo perfecto", ya que ayudan a combatir el "tono poco uniforme y la piel apagada". Para que el efecto de los dos componentes sea eficaz, Garín recomienda usar primero el sérum con niacinamida y luego uno con vitamina C: "Así veremos cómo aumentamos el glow".

Ácido hialurónico

Es uno de los ingredientes más conocidos en la cosmética actual. Esta molécula que nuestro cuerpo produce de forma natural tiene la función de retener agua, aportando así hidratación a la piel de forma inmediata y dejándola más suave y tersa. Asimismo, ayuda a que las líneas de expresión se vean menos marcadas.

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, apunta que la vitamina C "regenera y contribuye a que tu propia piel produzca más colágeno y elastina". Esto se puede acentuar "aplicando un sérum de ácido hialurónico antes de otro de vitamina C" para fomentar "la sensación de piel jugosa". Además, "la vitamina C será más efectiva porque el ácido hialurónico ayuda a que se vehiculice o penetre y actúe mejor todo aquello que aplicamos tras él".

Retinol

Este componente mejora la textura de la piel, suaviza las líneas de expresión y las arrugas, reduce las manchas y las marcas de acné, y acelera la renovación celular. Ahora bien, hay que ir con cuidado porque es un activo potente y puede causar irritación, enrojecimiento o descamación, sobre todo al principio en pieles sensibles o si usas mucha cantidad.

A lo mejor habrás oído que unirlo con la vitamina C puede ser "explosivo", tal y como indica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. Sin embargo, esto "es un mito cosmético", según la experta, y lo desmonta argumentando que "juntos trabajan en sinergia" y "ambos ayudan a que se sintetice más colágeno", así como "la vitamina C hace que el colágeno que genera la vitamina A madure mejor y sea más firme".

Para aplicarlos, puedes ponerte la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche. Otra combinación es añadir la vitamina C también por la noche, pero, en este caso, antes del retinol.

Mujer exfoliándose la piel de la cara | Freepik

Exfoliantes

Por su parte, Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, recuerda que al exfoliar la piel, se elimina la capa de células muertas, pero también se activan "sus procesos de regeneración", una función que comparte con la vitamina C.

Si primero exfoliamos y después aplicamos vitamina C, "ayudamos a que la piel se renueve mejor y más rápido", aumenta la luminosidad y se consigue una piel "efecto pulido y más glowy".