No es recomendable usar las mismasgomas de pelo todos los días ya que acumulan aceites, sudores y suciedad, algo que puede provocar consecuenciasnegativas en tu pelo cuando lo tienes limpio.

La causa de este problema es que las sustancias se pegan y dejan la sensación de un cabello engrasado, apelmazado y sin brillo, lo que hará que tu rutina capilar no haya servido de nada. Sin embargo, si no quieres reemplazarlas, puedes optar por un método muy factible para limpiarlas y dejarlas como nuevas usando vinagre blanco.

El ingrediente “mágico” que deja tus gomas del pelo como nuevas | NovaMás

Como sabes, el vinagre es un producto multiusos, sirve para comidas, limpiezas, estética etc... Por lo que, de nuevo será tu salvación, además, seguro que tienes un bote de vinagre blanco en la cocina, no tienes que gastar dinero ni invertir tiempo de más. Solo tienes que llenar un recipiente y de forma igualada con agua y vinagre, colocar tus gomas de pelo dentro y dejar a esta mezcla actuar por una hora. El resultado es satisfactorio: ver cómo vuelve a su color original y que no tiene manchas ni pelos enredados.

Aunque los scrunchies son más suaves ya que tienen diferentestexturas y son menosagresivos, también acumulan suciedades por lo que conviene mantener una higiene. Además, cuidarlos ayuda a que la tela resista por más tiempo y lo mejor de todo, es que este truco casero te sirve igual.