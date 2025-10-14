REJUVENECE TU MIRADA
Estos dos ejercicios de yoga facial te ayudarán a combatir el párpado caído
¿Sabías que para lucir una mirada más fresca, no es necesario recurrir a la cirugía ni al maquillaje? El yoga facial ofrece rutinas simples para tonificar los músculos del rostro, mejora la circulación y ayuda a combatir los signos del envejecimiento.
El paso del tiempo suele reflejarse en la zona de los ojos, dando lugar a párpados caídos, arrugas, líneas de expresión y pérdida de firmeza. Pero existe una alternativa natural que cada vez gana más popularidad: el yoga facial. Una técnica basada en ejercicios específicos que tonifican los músculos de la cara, mejoran el drenaje linfático y estimulan la producción de colágeno.
El primer ejercicio está enfocado en estimular el pliegue del párpado superior, para realizarlo:
- Pellizca suavemente la piel que une el párpado móvil con la base de la ceja.
- Aplica presión a lo largo del arco de la ceja, desde el entrecejo hasta la sien.
- Al llegar a la sien, mueve la piel de arriba a abajo, a velocidad moderada y sin levantar los dedos.
- Repítelo 5 veces por cada párpado.
Una vez terminadas las series de este, es momento de ponerse con el segundo ejercicio, que tiene como objetivo la activación del área del hueso orbitario superior:
- Levanta la ceja con ayuda de la mano, estirándola hacia arriba.
- Con la yema del dedo índice de la otra mano, realiza movimientos circulares en la piel, por encima del ojo.
- De nuevo, repite los movimientos 5 veces.
Estos sencillos ejercicios estimulan la microcirculación de la zona, favorecen el drenaje linfático y promueven la producción de colágeno, trabajando el músculo central y mejorando la firmeza de la piel, para reducir esos párpados caídos que tanto nos preocupan.
