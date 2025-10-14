Estos dos ejercicios de yoga facial te ayudarán a combatir el párpado caído

El paso del tiempo suele reflejarse en la zona de los ojos, dando lugar a párpados caídos, arrugas, líneas de expresión y pérdida de firmeza. Pero existe una alternativa natural que cada vez gana más popularidad: el yoga facial. Una técnica basada en ejercicios específicos que tonifican los músculos de la cara, mejoran el drenaje linfático y estimulan la producción de colágeno.

El primer ejercicio está enfocado en estimular el pliegue del párpado superior, para realizarlo:

- Pellizca suavemente la piel que une el párpado móvil con la base de la ceja.

- Aplica presión a lo largo del arco de la ceja, desde el entrecejo hasta la sien.

- Al llegar a la sien, mueve la piel de arriba a abajo, a velocidad moderada y sin levantar los dedos.

- Repítelo 5 veces por cada párpado.

Una mujer se observa la mirada | Freepik

Una vez terminadas las series de este, es momento de ponerse con el segundo ejercicio, que tiene como objetivo la activación del área del hueso orbitario superior:

- Levanta la ceja con ayuda de la mano, estirándola hacia arriba.

- Con la yema del dedo índice de la otra mano, realiza movimientos circulares en la piel, por encima del ojo.

- De nuevo, repite los movimientos 5 veces.

Estos sencillos ejercicios estimulan la microcirculación de la zona, favorecen el drenaje linfático y promueven la producción de colágeno, trabajando el músculo central y mejorando la firmeza de la piel, para reducir esos párpados caídos que tanto nos preocupan.