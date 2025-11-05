Los dermatólogos apuestan por el skinimalismo para tu piel: prioriza calidad antes que cantidad

Llevar a cabo una rutina de cuidado facial es un paso básico dentro del cuidado personal ya no solo por los fines estéticos, también para mantener una piel sana, cuidada e hidratada. De esta forma, eliminarás las impurezas y la suciedad acumulada durante el día, permitiendo que la piel respire mejor durante la noche. Además, esto ayudará a prevenir la aparición de acné, puntos negros o la sequedad que deja sensación de tirantez en la cara.

Una mujer realizando su rutina de skincare | Pexels

Para esta rutina diaria, lo ideal sería tener una serie de productos específicos para cada tipo de piel: seca, grasa o mixta. Y es que, no hace falta tener multitud de artículos de marcas caras para lograr una eficacia, pero sí buscar los adecuados. Muchos productos de farmacia contienen los mismos ingredientes que marcas de lujo y dejan el mismo efecto por un precio más bajo.

Pero ya no solo la calidad, la cantidad también es muy importante. A raiz de esto, muchos dermatólogos y especialistas apuestan por el skinimalismo ya que consideran que la eficacia está en lo básico: limpieza, hidratación y protección.

Comienza por un sérum con Vitamina C que actúa como antioxidante y elimina los restos de suciedad, restableciendo el pH natural de la piel. Luego aplica una loción hidratante, a ser posible neutra, para mantener tu piel suave, luminosa y elástica y por último, antes de salir a la calle, protege tu cara de crema solar para prevenir las manchas y el envejecimiento.