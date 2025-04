La rutina ideal de skincare para la infanta Sofía: qué necesita su piel ahora que ha cumplido 18 años

La infanta Sofía cumple 18 años este 29 de abril, un aniversario que marca el inicio de una nueva etapa, la adultez. A tan solo un mes de finalizar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, Sofía encara el futuro con ilusión y grandes desafíos. La hija menor de los reyes Felipe y Letizia ha ido labrando su camino lejos del foco mediático, pero siempre cumpliendo con su papel institucional cuando ha sido necesario.

Con la mayoría de edad llega también una nueva responsabilidad dentro de la Casa Real. Aunque no ostenta un título de heredera, como su hermana la princesa Leonor, su rol como miembro de la familia real se irá perfilando en los próximos años, combinando su vocación personal con el apoyo a la Corona. De momento, Sofía ha demostrado ser una joven segura, empática y moderna, capaz de conectar fácilmente con su generación.

Sofía ha entrado en la vida adulta y atraviesa una etapa llena de cambios, no solo a nivel personal o institucional, sino también en pequeños detalles que se reflejan en su imagen. Así es su rutina de skincare ideal ahora que ya es mayor de edad.

Infanta Sofía | Cordon Press

Una nueva etapa, un nuevo cuidado

A los 18 años, la piel está en una fase de transición, lo habitual es que el rostro empiece a revelar pequeños cambios como texturas menos uniformes, brillos localizados (sobre todo en la zona T), y algún granito ocasional que aparece sin avisar. Según Raquel González, cosmetóloga profesional de Byoode, "En sus últimas apariciones públicas, la vemos con un rostro limpio, luminoso, sin apenas maquillaje, que deja al descubierto una piel joven y con mucho potencial. Y aunque por fuera todo luzca perfecto, es justo ahora cuando conviene comenzar a cuidar ese equilibrio con un poco más de estrategia".

Ya no es una niña, pero tampoco ha alcanzado la madurez. Por eso, Raquel González, insiste en que "en esta etapa no necesita tratamientos agresivos ni rutinas interminables, puesto que su piel no presenta patologías, sino cosméticos suaves y mucha constancia".

Según Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, a la edad de la infanta Sofía, lo ideal es "mantener la función barrera en buen estado mientras se controlan pequeñas imperfecciones". Para conseguirlo, es importante seguir estos tres pasos sencillos y sin complicaciones:

Exfoliación química suave una o dos veces por semana.

química suave una o dos veces por semana. Hidratación inteligente, que mantenga el equilibrio sin saturar.

inteligente, que mantenga el equilibrio sin saturar. Protección solar diaria para preservar la juventud de la piel.

"Una piel joven no necesita mucho, pero sí necesita lo correcto", explica Raquel. "Es el momento de crear hábitos que puedan sostenerse en el tiempo y que funcionen como una base para los años que vienen", añade Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari.

La infanta Sofía en el 10º aniversario de la proclamación de los Reyes | Gtres

Probióticos: los aliados que equilibran la piel

En esta etapa, los granitos y las imperfecciones aparecen casi sin avisar, y no siempre por una cuestión de higiene. Factores como las hormonas, el estrés o la alimentación pueden afectar la aparición de estas imperfecciones.

Por lo tanto, es importante proteger la piel, empezando con los probióticos. Como explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone Md, "El microbioma de la piel es como su sistema inmunológico invisible. Cuando está equilibrado, se nota: la piel se ve más uniforme, menos reactiva, y los granitos disminuyen porque ayudan a calmar y reforzar la función barrera sin ser agresivos" Aquí es donde los probióticos se convierten en grandes protagonistas, ya que su función principal es apoyar el microbioma y mejorar la salud cutánea.

Para cuidar tanto desde fuera como desde dentro, "los suplementos con probióticos específicos para la piel, combinados con antioxidantes y ácidos grasos esenciales, son un refuerzo perfecto para equilibrar desde dentro y mantener la piel luminosa y libre de granitos", explica Marta Agustí, nutricionista de Advanced Nutrition Programme.

La infanta Sofía el día de su confirmación | Gtres

Ingredientes que marcan la diferencia

A la hora de construir esta nueva rutina de belleza, menos es más, la cuestión es elegir bien los productos. "Uno de los primeros ingredientes que le recomendaría sería la niacinamida porque regula la producción de sebo, mejora la textura, y además ayuda a calmar rojeces o pequeñas marcas", comenta la cosmetóloga y creadora de Byoode, Raquel González. Seguido por "el ácido hialurónico de varios pesos moleculares porque actúa como una esponja que retiene agua sin aportar grasa", apostilla Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Por último, Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, aconseja utilizar un "exfoliante suave con activos como la gluconolactona dos o tres veces a la semana, y, luego, a diario, un limpiador suave, una hidratante ligera con SPF".