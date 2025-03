Parches de vitaminas, la nueva forma de tomar suplementos: ¿funcionan realmente?

Hoy en día, tener salud y sentirse bien es una prioridad. Cuidarse no solo implica hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada, sino también incorporar suplementos que aporten los nutrientes necesarios para el día a día. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no quieren o no pueden tomar pastillas? Ahí es donde entran en juego los parches vitamínicos, una opción cada vez más popular entre quienes buscan comodidad y eficacia en su rutina diaria.

Los suplementos tradicionales en formato de pastillas pueden ser poco prácticos, difíciles de tragar o simplemente fáciles de olvidar. Por eso, la industria ha evolucionado hacia soluciones innovadoras como los parches transdérmicos, que permiten la absorción de vitaminas a través de la piel.

Persona tomando suplementos | Freepik

¿Qué son y cómo funcionan los parches vitamínicos?

Estos parches son adhesivos que contienen vitaminas y minerales en su capa interna y, al colocarlos sobre la piel, los ingredientes se absorben directamente en el torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar por el sistema digestivo. Se recomienda colocar estos parches en zonas sin vello, como el brazo o la parte interna de la muñeca, para facilitar la liberación continua de sus compuestos activos.

Según algunos expertos, para que este mecanismo sea efectivo, los nutrientes deben tener un tamaño molecular inferior a 500 Daltons. Vitaminas como la A, D, E y K cumplen con este requisito, lo que teóricamente permite su absorción a través de la piel. Sin embargo, la eficacia de esta absorción puede verse influenciada por varios factores, como el tipo de formulación del parche, la hidratación de la piel y la duración del contacto con el adhesivo.

Vitaminas | iStock

¿Realmente funcionan?

Y aquí viene la gran pregunta: ¿son los parches vitamínicos tan efectivos como dicen? La respuesta, por ahora, es ambigua. Hay estudios que muestran resultados positivos, como un aumento en los niveles de vitamina D en sangre tras ocho semanas de uso en adultos sanos. Sin embargo, otras investigaciones, como una realizada en pacientes con cirugía de bypass gástrico, revelaron que quienes usaban parches multivitamínicos tenían mayores deficiencias de nutrientes en comparación con quienes tomaban suplementos tradicionales.

Uno de los principales obstáculos es la barrera natural de la piel, que podría dificultar la absorción de ciertas vitaminas. A pesar de esto, la investigación sigue avanzando, y ya se están desarrollando nuevas tecnologías, como parches de microagujas con electrodos para mejorar la absorción de vitamina C y monitorizar los niveles de glucosa en tiempo real.

Los parches vitamínicos pueden ser una solución interesante para quienes buscan alternativas a los suplementos en pastillas, especialmente para aquellos que tienen dificultades para ingerirlas. Sin embargo, la evidencia científica sigue siendo mixta y no hay garantías de que sean tan efectivos como los suplementos tradicionales.