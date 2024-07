Elena Tablada confiesa qué piensan sus dos hijas sobre que ahora se presente a Miss Universo como Miss Cuba

Elena Tablada es una caja de sorpresas. Y lo ha vuelto a demostrar presentándose, a sus 43 años y con 1,62 cm de estatura, a Miss Universo para representar a Cuba, país originario de sus padres y que ella siempre ha llevado por bandera definiéndose a sí misma como cubañola (mix de cubana y española que se ha convertido en uno de sus hastags preferidos en redes sociales).

Consciente de que está "fuera de los cánones" de este tipo de concursos de belleza, y bromeando con que está "más menos 20: 20 años de más y 20 centímetros de menos" respecto a sus rivales, la ex de David Bisbal es ya una de las 100 preseleccionadas que han superado la primera fase, a la que se presentaron más de 1000 candidatas. Será en septiembre cuando se celebre la fase final y descubra si será finalmente la representante de Cuba en el próximo certamen de Miss Universo que tendrá lugar en noviembre en México.

Un reto que afronta muy ilusionada: "No hay límites para conseguir lo que uno quiera y para estar linda, para estar bella, para estar feliz y para estar completa", confesaba hace unos días en el programa Y ahora Sonsoles.

Este domingo Elena ha reaparecido en el concierto de Luis Miguel en Madrid y se ha pronunciado por primera vez sobre la posibilidad de ser Miss Cuba en Miss Universo. Algo que nunca se le hubiese pasado por la cabeza pero que afronta con naturalidad a pesar del revuelo que ha causado en nuestro país. "Son cosas que se me ponen en el camino de mi vida. Al final mi familia me embulló, como os digo las cosas pasan porque pasan y a ver qué pasa ahora, estamos siguiendo plazos y esperando a ver con qué nos sorprenden" afirma, confesando que aunque "no estaba en mis planes voy a dejar que la vida me sorprenda".

Elena Tablada haciendo declaraciones a los medios | Gtres

Además, la diseñadora confiesa qué piensan sus hijas de que se vaya a convertir en Miss Cuba y asegura que sus dos pequeñas están "como locas, como locas".

Una gran noticia sobre la que todavía no se ha pronunciado públicamente Javier Ungría, con el que su relación sigue siendo completamente nula y con el que está inmerso en una batalla judicial por la custodia de su hija Camila, de 4 años: "No estamos en ningún punto, Javier es parte del pasado y ahora mismo no hay nada". "Esperando la resolución del juicio. ya queda poco, si Dios quiere ya" ha añadido, dejando entrever que será muy pronto cuando conozcamos el resultado.