Elena Tablada, decidida a representar a Cuba en Miss Universo 2024

A juzgar por sus publicaciones en Instagram, Elena Tablada está viviendo un gran momento personal, queriéndose a sí misma como nunca y valorando a la mujer en la que se ha convertido. Tanto es así que la diseñadora de moda, de 43 años, animada por sus seres queridos, ha decidido presentarse a Miss Universo Cuba 2024. Aunque inicialmente no estaba en sus planes, su familia en Miami tenía muchas esperanzas puestas en ella, lo que la llevó a inscribirse. A pesar de creer que no encajaba en los cánones tradicionales de estos certámenes de belleza, Elena consideró que los tiempos han cambiado y que buscaban a una persona cubana, por lo que decidió intentarlo.

Para poder participar en el certamen, la madre de Ella y Camila tuvo que pasar por un riguroso proceso de selección, que incluyó un casting virtual y presencial, donde explicó qué la hacía especial. "Aunque creo que no tengo el físico típico, lo que tengo es mi cabeza y cómo los años me han ayudado a amueblarla. Lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida", expresó Elena en un programa de televisión. Estos argumentos impresionaron al jurado lo suficiente como para que pasara el primer corte. De las 578 mujeres que se presentaron, solo fueron preseleccionadas 95, entre ellas, la "cubañola" Elena Tablada, como ella misma se define en las redes sociales.

Las nuevas reglas de Miss Universo

Anteriormente, Miss Universo tenía muchas limitaciones, aceptando tan solo a mujeres solteras de entre 18 y 28 años. En 2022, la organización eliminó algunas de sus restricciones, permitiendo la participación de mujeres embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas. Y a partir de la edición de 2024, Miss Universo abrirá sus puertas a todas las interesadas mayores de 18 años, sin límite de edad. Con este cambio, el certamen se compromete a evolucionar en términos de inclusión y diversidad, celebrando la belleza en todas formas y etapas.

Es por eso que, este año, Alejandra Rodríguez, una abogada y periodista de 60 años, ha podido luchar por el título de Miss Universo Argentina. "Me emociona representar este nuevo paradigma en los certámenes de belleza porque estamos inaugurando una nueva etapa en la que la mujer no es solo belleza física, sino un conjunto de valores más", expresó tras su victoria como Miss Buenos Aires.

Ella no ha sido la única en aprovechar esta nueva etapa en Miss Universo. En el certamen celebrado en la República Dominicana se presentó Haidy Cruz, una entrenadora de fitness de 47 años y madre de dos hijos, cuyo sueño era participar en un concurso de belleza de tal calibre.

Elena Tablada se une a estas mujeres inspiradoras, llevando su propia historia de crecimiento y autoaceptación al escenario de Miss Universo Cuba. Tal como explicó a un redactor de la revista Semana, el motivo de su sorprendente participación radica en un deseo profundo de autoaceptación y crecimiento personal: "Quiero quererme, quiero aprender a valorarme y, en este punto de mi vida, creo que es el momento ideal para dar este paso y demostrarme que me quiero tanto por dentro como por fuera".

¿Elena Tablada puede representar a Cuba?

El requisito para participar en Miss Universo Cuba es haber nacido en Cuba o ser hija de padres cubanos en el exilio. Elena Tablada, nacida el 31 de enero de 1981 en Madrid, cumple con estos requisitos gracias a sus profundas raíces cubanas. A pesar de haber nacido en España, su conexión con el país del Caribe le permite representarlo en el prestigioso certamen de belleza.

Este año, Cuba regresa al certamen de Miss Universo después de una ausencia de 57 años. La empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, actual propietaria del concurso, manifestó su interés en visitar la isla y facilitó la participación de mujeres cubanas en el evento. La primera edición de Miss Universo Cuba tuvo lugar en 1952, y la última se celebró en 1960, antes de ser prohibida por el régimen de Fidel Castro. Este retorno representa un momento histórico y emocionante tanto para Cuba como para sus representantes.