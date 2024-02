Elena Tablada, sobre por qué no enseña la cara de su hija mayor: "No te taparía nunca porque eres la persona más hermosa del mundo"

En agosto de 2022 conocíamos una inesperada noticia: la diseñadora y el que fuera su marido en ese momento, Javier Ungría, decidían separarse tras seis años de relación y una hija en común, Camila.

Elena Tablada y Javier Ungría | Gtres

Un divorcio duro, que todavía siguen peleando en el juzgado, por la custodia de su hija y desavenencias económicas.

Pero parece que tras una etapa complicada, Elena Tablada ha encontrado la estabilidad, a sí misma y la vida le vuelve a sonreír. Así lo ha demostrado con la reflexión que ha compartido con todos sus seguidores por su 43 cumpleaños.

"Hoy quiero felicitar a una persona que conocí hace años, abandoné por un época y la volví a rescatar para cuidarla el resto de mi vida. La única que ha crecido a mi lado, me ha levantado, ha luchado, ha ganado grandes batallas y ha aprendido de muchas otras, me ha aguantado con paciencia y lealtad y me ha sabido perdonar sin guardarme ningún rencor. Quiero felicitarme a mi misma, porque me volví a encontrar para nunca dejarme de cuidar. HAPPY BDAY TO MEEEEEEE!!! A gozarme la vida como se merece. #happybirthdaytome #cubañola", escribe la diseñadora en junto a este post.

Un cumpleaños que ha celebrado soplando las velas, como hemos visto a través de sus stories junto a sus dos hijas, Camila y Ella, su hija mayor fruto de su relación con David Bisbal. Una niña, de 13 años, a la que sigue sin mostrar en redes sociales como consecuencia del juicio que tuvo contra el cantante en 2019 después de que le exigiese proteger la intimidad y la imagen de la pequeña. Motivo por el que Tablada ha escrito este mensaje en la foto que ha publicado junto a sus hijas por su cumpleaños: "Nada me llena más que lo que traje al mundo. Ella, no te taparía nunca porque eres la persona más hermosa del mundo. Algún día te verán como yo te veo a través de mis ojos".