Llevar las uñas siempre arregladas se ha convertido en una costumbre para muchas personas. Los esmaltes tradicionales, las manicuras semipermanentes y las uñas de gel permiten mantenerlas bonitas durante semanas, pero su uso continuado también puede tener consecuencias para su salud.

Aunque no es necesario renunciar a pintárselas, conviene conocer algunos de los problemas que pueden aparecer cuando se abusa de estos productos o no se retiran correctamente.

Uno de los principales riesgos está relacionado con el debilitamiento de la uña. El limado que se realiza antes de aplicar algunos esmaltes permanentes, así como los productos utilizados para retirarlos, pueden dañar la superficie.

Con el tiempo, esto puede traducirse en uñas más finas, frágiles y quebradizas, que se rompen o se descaman con mayor facilidad. En este artículo te contamos cuáles son los peligros principales y contamos con un caso real presentado por el podólogo Pablo Pérez, de la Clínica Clavero.

Mujer haciéndose la manicura | Magnific

Infecciones y cambios de color

Uno de los problemas que pueden aparecer es la separación de la uña de la piel que hay debajo, una alteración conocida como onicólisis. Puede producirse por traumatismos repetidos, por el propio procedimiento de manicura o por reacciones a determinados componentes de los esmaltes.

Cuando la uña se despega, se crea un pequeño espacio en el que pueden acumularse humedad y microorganismos. Esto favorece la aparición de infecciones y puede provocar cambios de color, desde tonalidades amarillentas hasta verdosas.

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Además, algunos componentes de los esmaltes permanentes, especialmente los acrilatos, pueden provocar reacciones alérgicas. Estas suelen manifestarse mediante enrojecimiento, picor, inflamación o descamación alrededor de las uñas, aunque también pueden afectar a otras zonas de la piel.

El caso del podólogo

Precisamente, un vídeo publicado por un profesional de la podología ha vuelto a poner el foco en la importancia de revisar las uñas después de llevarlas pintadas durante semanas. En las imágenes, Pablo muestra el caso de una paciente que, después de retirar el esmalte de gel que había llevado durante buena parte del verano, presenta una uña con una coloración oscura y que se encuentra prácticamente despegada.

Para tratarlo, el podólogo retira la parte de la uña que está despegada y limpia la zona afectada. La recuperación de la uña será progresiva y, según apunta el especialista, podría estar en buen estado para el próximo verano.

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Cómo cuidar las uñas

Para reducir estos riesgos, no hace falta dejar de pintarse las uñas, pero sí prestar atención a algunos hábitos. Es importante acudir a profesionales que utilicen técnicas adecuadas, evitar arrancar o levantar el esmalte cuando empieza a desprenderse y no retirar el gel mediante limados agresivos.

También conviene revisar el aspecto de las uñas después de cada manicura y evitar volver a cubrirlas si presentan manchas, cambios de textura, fragilidad o zonas despegadas. Si aparecen alteraciones persistentes, dolor o inflamación, lo recomendable es consultar con un dermatólogo o podólogo, según la zona afectada.

Por último, aunque las uñas no necesitan respirar, alternar periodos sin esmaltes puede ayudar a detectar posibles cambios y a cuidarlas mejor, especialmente después de manicuras permanentes repetidas.