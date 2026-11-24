Seguramente has oído hablar de cómo los ciclos de sueño regulan tu energía diaria, pero tu rostro también funciona bajo un estricto horario interno. Al igual que ocurre con el resto del organismo, la piel se rige por ciclos de unas 24 horas —los conocidos como ritmos circadianos— que determinan qué necesita en cada momento para mantenerse sano y equilibrado.

Tal y como explica la Dra. Górriz, especialista de IMR, "la piel también tiene su propio reloj. Este regula procesos como la renovación celular, la función barrera, la inflamación y la reparación de los tejidos". Comprender este mecanismo es la clave para entender por qué nuestra rutina cosmética debe adaptarse a las horas del sol y a las de descanso.

Mujer poniéndose cosmético y mirándose al espejo | Magnific

Modo escudo de día, modo reparación de noche

A lo largo de una misma jornada cambian parámetros tan básicos como la temperatura cutánea, el nivel de permeabilidad, la secreción de sebo y la hidratación. Esta fluctuación responde a una lógica de supervivencia muy clara:

Durante las horas de luz: El tejido cutáneo prioriza la defensa frente a factores ambientales como la polución o la radiación solar.

El tejido cutáneo prioriza la defensa frente a factores ambientales como la polución o la radiación solar. Al caer la noche: Se activan los mecanismos internos de regeneración. "Durante el día la piel está más preparada para protegerse de las agresiones externas y por la noche adquieren protagonismo los mecanismos de reparación", detalla la doctora. Eso sí, este proceso nocturno conlleva un aumento en la pérdida de agua transepidérmica, motivo por el cual reforzar la hidratación antes de ir a dormir resulta fundamental para evitar que la barrera cutánea se debilite.

Mujer haciendo su rutina de skincare | Magnific

¿Qué ocurre cuando dormimos poco o vivimos con estrés?

Este engranaje biológico está estrechamente ligado a dos hormonas protagonistas: el cortisol y la melatonina. El primero alcanza su pico máximo por la mañana para prepararnos ante el estrés diario; sin embargo, si sus niveles se mantienen elevados de forma crónica, acaba dañando la función barrera y frenando la regeneración. Por el contrario, la melatonina destaca por su acción antiinflamatoria y antioxidante, convirtiéndose hoy en objeto de estudio en dermatología por su potencial para frenar el fotoenvejecimiento causado por los rayos UV e incluso para tratar ciertos tipos de alopecia.

Cuando el descanso falla o la tensión emocional se alarga en el tiempo, este equilibrio hormonal se rompe. “La falta de sueño y el estrés mantenido alteran la regulación hormonal y aumentan los procesos inflamatorios y el estrés oxidativo”, advierte la Dra. Górriz. De ahí que los especialistas insistan en revisar el estilo de vida antes de pautar cualquier cuidado: "Dormir bien y controlar el estrés son factores importantes para mantener la salud cutánea y favorecer una buena recuperación".

Mujer dormida en la cama apaga el despertador | Freepik

¿Influye la hora del día en los tratamientos médicoestéticos?

Si la capacidad de respuesta cutánea varía según el reloj, surge una duda lógica: ¿funcionan mejor los procedimientos en consulta si se agendan en una franja horaria concreta? En técnicas como la radiofrecuencia, los peelings químicos, la bioestimulación o el láser —que buscan precisamente provocar una regeneración controlada del tejido—, la reacción inflamatoria del paciente no es idéntica a primera hora de la mañana que a última de la tarde.

"La piel no responde siempre igual. Su capacidad de reparación, la respuesta inflamatoria y determinados mecanismos celulares varían a lo largo del día", confirma la especialista. No obstante, la ciencia aún no cuenta con evidencia suficiente para fijar un calendario estricto: "Es posible, aunque todavía no podemos establecer una recomendación horaria para cada tratamiento". A día de hoy, la elección de la técnica adecuada, la potencia aplicada y el diagnóstico individual siguen teniendo mucho más peso que la hora del reloj a la hora de garantizar buenos resultados.