Estamos en una época en la cual estar pendiente de nuestra imagen es una forma más de autocuidado, pero también se vive bajo una constante exigencia social que lleva a algunas personas a visitar al cirujano plástico. La opción de hacerse algún retoque estético o un cambio en el cuerpo pasando por el quirófano ha ido extendiéndose a lo largo de los últimos años y lo que antes se veía como un lujo, ahora está más al alcance.

La tendencia actual de quienes optan por la medicina y la cirugía estética es reflejar por fuera la vitalidad y la juventud que sienten por dentro a través de retoques sin perder la naturalidad ni su identidad. Entre las intervenciones más conocidas están el bótox, el ácido hialurónico o la rinoplastia; sin embargo, ahora nos vamos a fijar en una que va ganando demanda, sobre todo entre la gente joven: la blefaroplastia. El Dr. Francisco Menéndez-Graiño, jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora de DEMYA, en Oviedo, cuenta todos los detalles.

Mujer en la consulta de una médica estética | Magnific

¿Qué es la blefaroplastia?

Con tratamientos como este se busca suavizar el paso del tiempo, armonizar las facciones y revitalizar la expresión, en este caso, de los ojos. No es una técnica nueva, de hecho se practica hace décadas, recuerdan desde la Clínica Graiño, lo que pasa es que ha habido un "creciente interés" en pacientes jóvenes -"incluso a partir de los 20 años"- por corregir los párpados y las bolsas.

El Dr. Graiño explica que la blefaroplastia es una cirugía "muy frecuente" para mejorar el aspecto de la mirada y se realiza en los dos párpados. En el caso del superior, se elimina el exceso de piel y se trata la sensación de pesadez. En el inferior, "el tratamiento puede centrarse en las bolsas adiposas, el exceso de piel y los cambios en el soporte del párpado".

Según el especialista, el objetivo, más allá de mejorar piel y bolsas, es "conseguir una mirada más fresca y descansada, respetando la expresión natural de cada rostro".

¿Cuáles son los efectos de la blefaroplastia y cuánto duran los resultados?

Quien se haya sometido a una blefaroplastia, cuando salga de la sala de operaciones verá que el cirujano plástico habrá eliminado el exceso de piel de los párpados y de las bolsas adiposas, y habrá practicado una cantopexia, es decir, reajustar el canto externo del ojo "para corregir su posición y mejorar el soporte del párpado inferior". Además, gracias a la lipotransferencia, la paciente ganará "volumen al contorno", ya que se habrá utilizado su propia grasa "para corregir el surco nasoyugal".

Mujer durante una operación de cirugía estética | Magnific

Si es necesario, afirma el Dr. Graiño, se podría reducir el exceso de grasa bajo el músculo orbital superior y retocar así "la sensación de pesadez del párpado superior".

Tras la operación, el doctor advierte de la aparición de "inflamación y hematomas durante los primeros días" y recomienda "reducir la actividad visual" los dos días siguientes a la intervención, así como volver a la rutina poco a poco.

Al cabo de "7 o 10 días" ya se puede hacer vida "prácticamente" normal si todo va sobre lo previsto, y pasado un mes, los resultados "suelen estar muy próximos a su aspecto definitivo". El resultado final se calcula que se alcanza a los seis meses.