¿Buscas renovar tu maquillaje para las fiestas o darle un toque diferente a tus looks? La nueva colección Felin apuesta por los tonos intensos, los acabados luminosos y los envases decorados con detalles dorados y estampados de serpiente o leopardo. Estos son algunos de los productos que forman parte de la propuesta.

Sombras intensas y una máscara para una mirada felina

Los ojos son otro de los protagonistas de esta colección. El Eyes Kit Felin reúne una paleta de sombras y la Hypnotic Mascara Felin, dos productos pensados para crear distintos estilos de maquillaje.

La paleta cuenta con siete tonos: dos sombras mates y cinco perladas. Su combinación permite pasar de un maquillaje más natural a otro más marcado, con tonos claros para suavizar el resultado y colores como el negro y el borgoña para dar profundidad a la mirada. Algunas de las sombras presentan, además, un grabado de inspiración felina.

Sombras intensas y una máscara para una mirada felina | Mercadona

Para completar el maquillaje, la máscara de pestañas negra incorpora una fórmula que combina volumen, longitud y curvatura. Su aplicador en forma de cobra está diseñado para realzar las pestañas, mientras que el envase mantiene la estética de la colección con una serpiente dorada.

Un rostro luminoso con el Face Set Felin

Preparar la piel es el primer paso para conseguir un maquillaje completo. Para ello, el Face Set Felin de Deliplus incluye la paleta Wild Glow Duo Felin, que combina iluminador y colorete en un mismo estuche con espejo. Sus fórmulas de alta pigmentación y acabado satinado permiten aportar luminosidad y dimensión al rostro.

Maquillaje con estampado felino y nuevos perfumes: así es Felin, la colección más salvaje de Mercadona | Mercadona

El conjunto incorpora también una brocha doble desmontable, con acabado mate en color cobre. Su diseño permite utilizar la brocha mediana para aplicar el iluminador y la grande biselada para extender y difuminar el colorete. Además, el estuche acolchado puede reutilizarse para guardar otros productos de belleza, joyas o pequeños accesorios.

Tres productos para completar el maquillaje de labios

El Lip Combo Felin reúne tres productos en un estuche con estampado de leopardo, detalles dorados, cierre imantado y espejo interior. Una propuesta que combina diferentes texturas y acabados para perfilar, colorear y aportar brillo a los labios.

Tres productos para completar el maquillaje de labios | Mercadona

El primero es Wild Liner, un perfilador de tono nude con textura cremosa y acabado mate. Su fórmula contiene más de un 35% de aceites ligeros y está diseñada para deslizarse de manera uniforme y ofrecer una aplicación precisa. El envase incluye un sacapuntas en el extremo inferior.

El conjunto también incorpora Slim Lips Felin, una barra de labios extrafina en tono nude y acabado mate. Su formato facilita la aplicación y permite llevarla cómodamente en el bolso. Por último, Diamond Gloss aporta un acabado de alto brillo con efecto látex. Este producto combina características de un labial líquido y un gloss, está enriquecido con aceite de burití y cuenta con un aplicador de presión. Los productos de cosmética estarán disponibles a partir del 17 de noviembre.

Uñas y perfumes con el sello de Felin ya disponible en tu Mercadona

La colección no se limita al maquillaje del rostro. Felin incluye también un aceite para el cuidado de las uñas y una laca de uñas roja, dos productos que completan la propuesta de belleza.

Uñas y perfumes con el sello de Felin ya disponible en tu Mercadona | Mercadona

Además, la línea se amplía con cuatro fragancias de edición limitada: ComoTú Onyx, ComoTú Felin, ComoTú Caimán y dos nuevas incorporaciones a la familia My Soul, Lyra y Orion. Estas últimas se presentan con perfiles olfativos diferenciados, mientras que los diseños de los envases mantienen la estética animal de la colección.

ComoTú Onyx combina notas de pera, pimienta rosa y ciruela con un corazón de orquídea negra, rosa y muguet. En el fondo aparecen vainilla, praliné, oud y sándalo, una combinación que busca un resultado sofisticado. Por su parte, ComoTú Caimán apuesta por una composición amaderada con notas de cardamomo, café y bergamota en la salida, seguidas de lavanda, geranio y cacao. El fondo reúne caramelo, vetiver y haba tonka.

Perfumes Felin | Mercadona

My Soul Lyra combina pera, vainilla y pachulí de Madagascar, mientras que My Soul Orion presenta una composición amaderada y especiada con cardamomo y mandarina de Calabria, notas de olíbano, lavanda y café, y un fondo de vetiver, cuero y vainilla.

Con Felin, la cadena reúne maquillaje, cuidado de uñas y perfumería bajo una misma estética, marcada por los estampados animales y los detalles dorados.