El ácido glicólico es uno de los ingredientes estrella en cosmética para renovar la piel, aportar luminosidad y hacer una renovación celular. No puede faltar en aquellas rutinas de skincare que buscan borrar los signos de fatiga y darle jugosidad al rostro, pero incluirlo a diario no siempre garantiza el efecto glow deseado.

Para saber cómo sacarle realmente todo el partido al producto, hay una primera cosa a tener en cuenta: el formato. En las tiendas lo encontrarás en limpiador y en sérum y, aunque a simple vista puede parecer una cuestión de preferencia de texturas, en realidad va más allá, ya que se trata de dos estrategias distintas.

Limpiador cosmético | Magnific

Elegir uno u otro sin tener claro para qué lo vas a usar puede afectar a los resultados visibles y al nivel de tolerancia de la piel. Además, pueden pasar dos cosas: quedarte corta y no notar los efectos sobre tus poros y manchas, o bien excederte y dañar la barrera cutánea. Entender esta diferencia es la clave para utilizar correctamente el ácido glicólico.

Expertas en dermocosmética y en cosmetología detallan las características y el uso de cada formato para ayudarte a escoger el más conveniente para ti. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, advierte que tener dos productos con ácido glicólico "duplica la exfoliación y puede comprometer la barrera de la piel".

¿Cómo funciona el ácido glicólico?

Antes de entrar en materia, vamos a fijarnos en cómo funciona este producto. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, explica que pertenece al grupo de los alfahidroxiácidos y su objetivo es debilitar las uniones que adhieren las células muertas para facilitar su desprendimiento de la superficie. Gracias a ello, se suaviza la textura de la piel, recupera luminosidad y mejora algunas manchas superficiales.

González lo recomienda para "una piel que se nota áspera, apagada o con el tono desigual" y "pieles secas, siempre que no estén irritadas y la fórmula aporte una hidratación adecuada".

Cómo usar el ácido glicólico en limpiador

La creadora de Byoode opta por el limpiador en los casos de "pieles más reactivas". Patricia Garín, directora dermocosmética de Dermalogica, añade que el contacto con la piel "es breve y termina con el aclarado". Por eso, tanto ella como Fernández coinciden en que permite introducir la exfoliación sin añadir otro producto. Sin embargo, según la directora dermocosmética de Perricone MD, retirar el glicólico con agua "no garantiza que sea suave y hay que valorar la fórmula y cómo queda la piel después del lavado".

Un consejo de Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, es no dejar el limpiador "varios minutos para potenciarlo todos los días" porque "la tirantez no es una señal de limpieza eficaz".

Cómo usar el ácido glicólico en sérum

Sérum | Magnific

En cambio, este formato va bien para un cutis con textura irregular y un tono poco uniforme, afirma Garín. Para Raquel González, el sérum es ideal para pieles resistentes y no aplicarlo a diario.

Asimismo, avisa que no es más potente que un limpiador aunque esté más tiempo sobre la piel: "El porcentaje, el pH y el resto de los ingredientes condicionan su actividad", comenta. Por su parte, Nieto agrega que para tener una información completa del producto, se debe mirar la concentración, la formulación y la pauta de uso.