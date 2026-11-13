Tres tendencias de maquillaje coreano que arrasan este otoño-invierno y que ya llevan famosas como Zendaya

Sabemos que las tendencias cambian cada temporada y no solo en el mundo de la moda. La belleza también se renueva y el maquillaje no es una excepción. Con la llegada del otoño y el invierno, nuevas propuestas empiezan a ganar protagonismo y marcan la forma de maquillarnos durante los próximos meses.

Esta temporada, tres tendencias inspiradas en la belleza coreana prometen conquistar nuestros neceseres. Algunas de ellas ya han llegado a los rostros de famosas como Hailey Bieber o Zendaya, demostrando que hay muchas formas de apostar por un maquillaje favorecedor sin renunciar a la naturalidad.

Para descubrirlas, contamos con Juan Avellaneda, experto en moda y belleza, quien defiende que "la belleza también está en descubrir nuevas formas de resaltar lo que más nos gusta de nuestro rostro". El experto destaca que estas propuestas apuestan por "la frescura, la luminosidad y un acabado natural". ¿Cuáles son y cómo podemos incorporarlas a nuestros looks? ¡Te las contamos!

Mujer maquillándose | Magnific

Watercolor blush

La primera tendencia que destaca Juan Avellaneda es el watercolor blush, una forma de aplicar el colorete que busca recrear el efecto de la acuarela sobre la piel. "Básicamente es como si te hubieras puesto un poco de acuarela por las mejillas", explica el experto, que apuesta por un acabado difuminado y con un toque de color muy natural.

¿Y cómo podemos conseguirlo? Avellaneda recomienda aplicar el colorete en la parte más alta de las mejillas, casi llegando a los ojos, y extenderlo incluso hacia la nariz. De esta manera, el color queda repartido por el rostro y aporta un aspecto fresco y saludable. Una propuesta que ya hemos visto en famosas como Zendaya, que ha incorporado este estilo a algunos de sus maquillajes.

Zendaya | Gtres

Al experto, además, es una tendencia que le convence especialmente: "A mí, personalmente, me encanta porque la veo como que te da cara de sano, y esto siempre creo que favorece muchísimo", asegura.

Lingerie make up

La segunda tendencia que gana protagonismo este otoño e invierno es el lingerie make up. Tal y como explica Juan Avellaneda, "es llevar un maquillaje como si no llevaras nada". Una propuesta que apuesta por la discreción y busca realzar el rostro sin que el maquillaje sea el protagonista.

Para conseguir este efecto, el experto recomienda recurrir a "tonos beige, tonos rosas muy apagados… como todo muy mate". En definitiva, se trata de conseguir una piel con un aspecto muy natural, sin demasiados productos ni colores llamativos. "Básicamente piel súper natural y un maquillaje como si no llevaras prácticamente nada", reafirma Juan.

Glaze lavender lips

La última tendencia que nos presenta Juan Avellaneda es, en sus propias palabras, "un poco difícil, pero a mí personalmente me encanta". Se trata de una propuesta que, según el experto, "creo que de cara a Navidad tiene mucho rollo". Aunque su nombre hace referencia a los labios, lo cierto es que también se está trasladando al maquillaje de ojos. "Hablamos de labios, pero realmente también está pasando muchísimo en lo que son los ojos", explica.

¿En qué consiste exactamente? "Esta tendencia son labios y ojos lavanda mezclados con un poquito de rosa y un poquito de brillo", aclara Avellaneda. Una combinación de tonos que aporta un toque diferente al maquillaje, aunque conviene tener en cuenta que no favorece por igual a todos los rostros. "Sí que es verdad que dependiendo del tono de piel te puede apagar muchísimo y puede ser poco favorecedor", advierte.

Con estas tres propuestas, ya tenemos algunas ideas para incorporar la belleza coreana a nuestros maquillajes. Como concluye Juan Avellaneda, "ya tienes tres ideas de maquillaje coreano". Ahora solo queda probarlas y descubrir cuál encaja mejor con nuestro estilo, tanto para el día a día como para ocasiones especiales.