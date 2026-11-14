El sencillo truco para conseguir un moño bonito en un minuto sin necesidad de tener maña

Hay días en los que nos despertamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente, por muchas horas que hayamos pasado en la cama. En esas mañanas, lo único que importa es llegar a tiempo a todas partes y, entre las prisas, dedicar unos minutos al pelo puede convertirse en todo un reto.

Por suerte, hay peinados sencillos que pueden sacarnos de más de un apuro. Es el caso de un moño rápido y fácil de hacer que Ruxanda Ghemis ha compartido en su perfil de TikTok. "Apaña y que en un minuto lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú", explica con humor la influencer y creadora de contenido moldavocatalana.

Su propuesta es una alternativa al clásico moño improvisado de cualquier mañana y, como ella misma dice, un truco para ”dejar de ir con el moño madre todo el santo día”. Te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Mujer con un moño | Magnific

Cómo hacerlo

Según explica la creadora de contenido, que cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 en TikTok, conseguir este recogido es muy sencillo y no necesitas demasiada maña. Solo hace falta una goma de pelo y seguir estos seis pasos:

1. Hazte una coleta baja: recoge el pelo a media altura, tirando más bien hacia la nuca, y sujétalo con una goma fina. Dale únicamente dos vueltas.

2. Forma el moño: al darle una tercera vuelta a la goma, no pases toda la melena. Deja las puntas fuera para crear un pequeño moño.

3. Divide las puntas: separa el mechón que queda colgando en dos partes y enrolla cada una sobre sí misma.

4. Rodea el recogido: cuando tengas los dos mechones enrollados, llévalos hacia arriba y alrededor del moño. Junta las puntas con una goma fina.

5. Pasa el moño por dentro: haz un pequeño giro con los mechones para crear un hueco y pasa el moño a través de él, como si estuvieras haciendo una coleta.

6. Esconde las puntas: para terminar, introduce las puntas que hayan quedado sueltas por la parte inferior del recogido hasta que queden bien escondidas.

¡Y listo! En apenas un minuto tendrás un moño sencillo y resultón, perfecto para esos días en los que no tienes tiempo de dedicarle demasiado al pelo, pero tampoco quieres salir de casa con el primer recogido que se te ocurra.

Looks con los que queda ideal

Aunque este moño puede convertirse en el mejor aliado de esas mañanas en las que vamos con el tiempo justo, lo cierto es que también es una opción perfecta para el día a día. Su acabado sencillo y pulido permite combinarlo con todo tipo de estilismos, desde los más informales hasta otros algo más arreglados.

Puedes llevarlo con unos vaqueros y una camiseta básica para conseguir un look cómodo, con una camisa para darle un toque más elegante o incluso con un vestido para una ocasión especial. Además, al dejar el rostro despejado, es una buena alternativa para lucir pendientes o dar protagonismo a otros complementos. Un recogido fácil, versátil y que demuestra que no hace falta pasar demasiado tiempo frente al espejo para conseguir un buen resultado.