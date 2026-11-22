EVENTO EXCLUSIVO EN PARÍS
Baile de Debutantes 2026: cuándo se celebra y cuáles son las 19 chicas elegidas
En 1994, Ophélie Renouard reanudó este exclusivo evento que se celebró entre 1957 y 1973. No se puede comprar entrada, las asistentes reciben la invitación directamente de la organizadora. Vamos a ver qué jóvenes la han recibido este año.
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El hotel Shangri-La, de París, volverá a vestirse de gala otro año más para recibir a personalidades de la alta sociedad de todo el mundo que asistirán al Baile de Debutantes. Diecinueve chicas de entre 16 y 22 años, acompañadas por sus caballeros y sus familias, han recibido la exclusiva invitación de Ophélie Renouard, organizadora del evento desde hace 22 años.
Conocido como Le Bal, es "una especie de evento diplomático", tal y como lo definen en su página web, donde personalidades influyentes de diversos ámbitos (aristocracia, arte, negocios, política...) se reúnen para festejar, pero también para ayudar a las personas más necesitadas, ya que se trata de unos de los eventos benéficos más importantes del calendario internacional.
Este año se celebrará el sábado 28 de noviembre y ya se conocen las 19 debutantes y sus caballeros. Vamos a descubrir quienes son.
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Las 19 debutantes del Le Bal 2026
- Sheikha Shaymaa Al Sabah (21 años). Tiene raíces kuwaitíes e irlandesas y es miembro de la dinastía gobernante de Kuwait. Lucirá un vestido del diseñador Tony Ward y su caballero será Leopold von Bredow.
- Ashleigh Tatiana Aston y Bracie Potter Aston (21 años). Las dos gemelas del cirujano plástico Sherrell Aston y de la escritora Muffin Potter Aston acudirán juntas al Baile y compartirán diseñador, Jean Paul Gaultier. Maxim Zeidman será el caballero de Ashleigh Tatiana y James Cole Kosarin, hijo de Michael Kosarin Paul Gaultier, el de Bracie.
- Archiduquesa Zita de Austria (18 años). Hija del archiduque Carl-Christian y la fallecida archiduquesa Estelle de Austria. Es miembro de la casa imperial de Habsburgo-Lorena y por eso recibe el tratamiento de Su Alteza Imperial y Real. Irá acompaña de Hugues Degos y con un vestido de Franck Sorbier.
- Olimpia Báez Herrera (21 años). Será la única representante española. Es hija de Miguel Báez El Litri y Carolina Adriana Herrera, y nieta de la diseñadora Carolina Herrera. Cómo su, su vestido será de la firma de su familia y su hermano, Miguel Báez Herrera, su caballero.
- Angera Brachetti Peretti (21 años). Hija de Ugo Brachetti Peretti e Isabella Borromeo, sobre de Beatrice Borromeo y sobrina-nieta de la diseñadora Elsa Peretti. El vestido será obra de Giorgio Armani Privé, mientras que su hermano Ludovico ejercerá de caballero.
- Agustina Castro Rioseco Janssens (21 años). Su padre es el empresario belga Frederik Janssens y su madre, la coleccionista de arte chilena Alejandra Castro Rioseco. Stéphane Rolland se encargará de confeccionar su vestido. Todavía no se ha hecho público su cavalier.
- Sophie Creutz (19 años). Ostenta el título de condesa y es hija del conde Fredrik Creutz y de la princesa Maria-Annunziata de Borbón-Dos Sicilias. Antonio Grimaldi firmará su vestido y su caballero será Dom Armando Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança.
- Beatrice Rose Hart (17 años). Su madre es la periodista Lady Sybilla Rufus Isaacs y su padre Charles Hart, director de una galería de arte.
- Syra Kanwar (20 años). Es hija de Neeraj Kanwar (vicepresidente y director general de Apollo Tyres) y Simran Kanwar. Su vestido de alta costura estará diseñado por Georges Hobeika y su hermano Jai será su caballero.
- Iris de Kersauson (16 años). La más joven de las debutantes de este año. Sus padres son Clotilde d’Urso y Arthur de Kersauson. Digby Becker la acompañará como cavalier y Giambattista Valli como diseñador del vestido.
- Lutina Kwok (18 años). Hija de William Kwok y Bonnie Lai, familia originaria de Hong Kong ligada al sector inmobiliario y las finanzas. Ashi diseñará su vestido y la acompañará su hermano gemelo, Daniel.
- Juliet Lipman (19 años). Su padre es Monte Lipman, fundador y CEO de Republic Records, y su madre, Angelina Lipman, escritora. Llevará un diseño de Oscar de la Renta y uno de sus hermanos, Remington, será su cavalier.
- Aïnoa de Maleingreau d'Hembise (18 años). Hija de Michel de Maleingreau d'Hembise y Angélique de Moustier. El conde Rodolphe de Hemricourt de Grunne será su caballero y Phan Huy el diseñador.
- Anna Isabella Melzi d'Eril (19 años). Condesa e hija de Francesco Melzi d'Eril (productor de cine) y Alessandra Sergardi Biringucci (perteneciente a la histórica aristocracia italiana). Luisa Beccaria ha sido la elegida para diseñar el vestido del debut y Guillermo, su hermano, la acompañará como caballero.
- Victoire de Noailles de Mouchy de Poix (18 años). Su padre era el vizconde Alexis de Noailles y su madre es Su Alteza Real la princesa Diane d'Orléans. Llevará un vestido de la diseñadora china Guo Pei y su acompañante será Charles Noël de Cacqueray.
- Alexia Panayiotopoulos (19 años). Hija de Paris Panayiotopoulos (socio de Blackstone Life Sciences) y Marie-Claire Panayiotopoulos, debutará acompañada de su hermano Carlos y el vestido será obra de Andrew Kwon.
- Sky Simpson (17 años). Su madre, Susan Boster, es consultora y asesora de importantes empresas y su padre, Anthony Simpson, es socio de Blackstone Life Sciences. El cavalier será Constantin von Bredow y Vivienne Westwood se encargará del vestido.
- Clementine Vaughn (22 años). Por último, la hija mediana de Claudia Schiffer y Matthew Vaughn. Ha escogido Christian Dior como diseñador y, de momento, no se sabe quién será su caballero.
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