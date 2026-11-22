El hotel Shangri-La, de París, volverá a vestirse de gala otro año más para recibir a personalidades de la alta sociedad de todo el mundo que asistirán al Baile de Debutantes. Diecinueve chicas de entre 16 y 22 años, acompañadas por sus caballeros y sus familias, han recibido la exclusiva invitación de Ophélie Renouard, organizadora del evento desde hace 22 años.

Conocido como Le Bal, es "una especie de evento diplomático", tal y como lo definen en su página web, donde personalidades influyentes de diversos ámbitos (aristocracia, arte, negocios, política...) se reúnen para festejar, pero también para ayudar a las personas más necesitadas, ya que se trata de unos de los eventos benéficos más importantes del calendario internacional.

Este año se celebrará el sábado 28 de noviembre y ya se conocen las 19 debutantes y sus caballeros. Vamos a descubrir quienes son.

Las 19 debutantes del Le Bal 2026