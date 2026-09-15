El príncipe Harry cumple 42 años: su historia de amor con Meghan Markle

El príncipe Harry cumple hoy 42 años. El hijo menor de Carlos III y Lady Di celebra este 15 de septiembre un cumpleaños muy especial, el primero de vuelta al Reino Unido tras pasar casi seis años viviendo en Estados Unidos.

El duque de Sussex se encuentra en un momento de cambio, adaptándose a su nueva (y bucólica) vida en los Cotswolds, Inglaterra, junto a su inseparable Meghan Markle y sus dos hijos en común, Archie y Lilibet. Un matrimonio que ha demostrado que el amor puede con todo, y que ni la presión de pertenecer a la familia real británica puede romper lo que ellos han construido.

Príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Así se conocieron

Su historia comenzó en el verano de 2016 de la forma más inesperada: Harry se fijó por primera vez en Meghan a través del vídeo de un amigo en común en Instagram. Fascinado, consiguió que organizaran una cita a ciegas en Londres y el flechazo fue inmediato. Tras sus primeros encuentros, el príncipe la invitó a un viaje a Botsuana para acampar bajo las estrellas y consolidar en secreto los inicios de su relación.

Los rumores se dispararon en otoño tras dejarse ver luciendo pulseras a juego y paseando por las calles de la capital británica. En marzo de 2017 acudieron juntos a la boda de un amigo de Harry en Jamaica y, tras una escapada romántica de un mes por África en agosto, la pareja hizo su primera aparición pública conjunta en los Juegos Invictus en septiembre.

Príncipe Harry y Meghan Markle en los Juegos Invictus | Gtres

Con Meghan instalada en Londres y su relación cada vez más consolidada, la confirmación oficial era inminente: a finales de noviembre de 2017 anunciaron formalmente su compromiso desde los jardines de Kensington.

Príncipe Harry y Meghan Markle anunciando su compromiso | Gtres

Su boda

El 19 de mayo de 2018, el mundo entero se paralizó para presenciar su enlace en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Una ceremonia multitudinaria que combinó la tradición monárquica con guiños a las raíces afroamericanas de Meghan.

Con el título de duques de Sussex recién otorgado por la reina Isabel II, la pareja inició una intensa agenda oficial marcada por una enorme expectación pública que, poco a poco, comenzó a sobrepasarles.

Boda del príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Decidieron abandonar el Reino Unido

A comienzos de 2020, y tras el nacimiento de su primer hijo, Archie, la pareja tomó la drástica decisión de dar un paso al lado dentro de la Casa Real británica, en un movimiento bautizado por la prensa como el "Megxit". Esta decisión no estuvo exenta de polémica y supuso una profunda ruptura con la institución. Al renunciar a sus funciones oficiales, Harry y Meghan perdieron sus patrocinios reales, sus títulos militares honorarios y dejaron de tener derecho automático a protección policial financiada con fondos públicos, lo que tensó notablemente la relación del príncipe con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton, Harry y Meghan Markle | Getty Images

Buscando privacidad, paz y autonomía financiera, cruzaron el Atlántico para instalarse definitivamente en Montecito (California), donde más tarde nacería su hija Lilibet. Desde allí, las tensiones con Londres aumentaron tras la emisión de una controvertida entrevista con Oprah Winfrey, la publicación de su docuserie en Netflix y el lanzamiento de Spare, el libro de memorias donde Harry aireó los conflictos internos de la Corona -y que a príncipe de Gales no le habría gustado nada-.

Príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Regreso

Ahora, al alcanzar los 42 años, el duque de Sussex inicia un nuevo capítulo con el retorno al suelo británico. Una vuelta que marca el inicio de una etapa más calmada, reencontrándose con sus raíces europeas y volcado en la crianza de sus hijos.

Sin embargo, el regreso se produce bajo estrictas condiciones institucionales: Harry y Meghan mantienen su condición de miembros no trabajadores de la familia real y de ciudadanos privados, por lo que no han recuperado sus antiguas funciones oficiales.