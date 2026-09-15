Pablo Alborán, completamente recuperado de su neumonía se estrena como modelo: "Ya estoy curado"

Pablo Alborán ha reaparecido públicamente después de varias semanas alejado de los escenarios por la neumonía que le obligó a cancelar sus últimos conciertos en España. Y lo ha hecho por todo lo alto, convertido en inesperado protagonista de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al desfilar para Adolfo Domínguez en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Una reaparición muy esperada en la que, además, el cantante ha hablado por primera vez de su estado de salud y ha tranquilizado a sus seguidores: "Estoy súper bien. Estoy muy bien, ya estoy curado, ya estoy bien, vuelta al trabajo. La neumonía me tuvo ahí tres semanas bastante mal, pero ya estoy recuperadísimo".

Pablo Alborán desfilando para Adolfo Domínguez | Gtres

El malagueño ha vivido un verano complicado después de que, a mediados de agosto, tuviera que cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer en Ciudad Real tras ser diagnosticado de una "neumonía grave". Por indicación médica, tuvo que guardar reposo total y comenzar un tratamiento con antibióticos. Días después, la recuperación más lenta de lo esperado le obligó a cancelar también su actuación en el Festival de la Luz de Boimorto, donde estaba previsto que actuase el 30 de agosto.

Ahora, ya completamente recuperado, Pablo ha explicado cómo descubrió que algo no iba bien. "No, además que la neumonía te bloquea bastante y nunca la había tenido y además ha sido muy silenciosa porque no me daba cuenta. Yo estaba dando conciertos y estaba bien. Fue un día rodando que me di cuenta que me dio ahí un tal pero ya está todo bien", ha relatado, reconociendo que hasta ese momento no había sido plenamente consciente de que estaba enfermo.

Pablo Alborán, en la MBFWM | Gtres

Después de estas semanas de parón obligado, el artista ya tiene la mirada puesta en su regreso a los escenarios. "Arranco la gira dentro de nada, nos vamos en dos semanas, Centroamérica", ha anunciado. Será el próximo 27 de septiembre cuando retome su gira en Costa Rica, antes de continuar por México, con paradas en el Auditorio Nacional, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, para después viajar a Puerto Rico. "Acabamos la gira y tengo una sorpresa para diciembre", ha avanzado además, dejando en el aire un proyecto que promete convertirse en una de sus grandes novedades de los próximos meses.

Su regreso a la actividad profesional ha coincidido con una inesperada incursión en el mundo de la moda. Pablo Alborán ha desfilado para Adolfo Domínguez durante la primera jornada de la 84ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, aunque él mismo ha querido dejar claro que no se considera modelo. "No, no soy modelo. Yo he venido aquí a prestar mi imagen y sobre todo a disfrutar del cariñazo que hay en este desfile y sobre todo con el equipo de Adolfo Domínguez, Tiziana y todo su equipo que es fabuloso de verdad", ha explicado.

Pablo Alborán desfilando para Adolfo Domínguez | Gtres

Una colaboración que, según ha reconocido, le hacía especial ilusión por su estrecha relación con la firma. "Aparte es que yo me siento muy identificado con la ropa de Adolfo siempre. O sea, voy de Adolfo siempre, o sea, o sea que ha sido un sueño y ver que el equipo se trata también que es todo como tan familiar y luego tan profesional da gusto la verdad", ha confesado antes de despedirse de los medios. El desfile de Adolfo Domínguez se ha celebrado a las 16:00 horas en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela dentro de la MBFWM.

Y en este delicado proceso de recuperación, el cantante ha tenido muy claro quiénes han sido sus grandes apoyos. "Mi familia como siempre y mi público. Y mi público que siempre ha estado ahí", ha asegurado, poniendo en valor el cariño recibido durante unas semanas en las que se ha visto obligado a frenar su ritmo de trabajo y cancelar varias actuaciones.