Por qué deberías incorporar el gorro de seda a tu rutina nocturna

Si te despiertas cada mañana con el pelo encrespado o lleno de nudos, no estás sola. El roce constante contra las sábanas mientras dormimos es uno de los mayores enemigos del cabello, especialmente para quienes tienden a moverse mucho durante la noche. Pero, ¿qué pasaría si un pequeño cambio en tu rutina nocturna pudiera mantener tu melena bajo control y te ayudara a lucir un pelo con una apariencia espectacular cada día?

Más allá de sérums, recogidos poco apretados omasajes capilares, hay un pequeño truco que quizás no estés llevando a cabo y que te puede ayudar considerablemente. Tan solo deberías hacerte con un simple accesorio: un gorro de seda. Sí, como lo oyes, deberás irte a dormir con tu melena bien protegida si lo que quieres es potenciar su salud y aspecto.

Chica con el pelo largo | Freepik

Trucos para lucir una melena sedosa

Este cómodo accesorio se ha convertido en el secreto de muchas personas para mantener el cabello más sedoso, limpio y cuidado, ya que este tejido suave evita la fricción. Son diferentes los beneficios que puedes obtener, ¿los descubrimos juntas?

Adiós al encrespamiento. El encrespamiento es una de las batallas más comunes al despertar, y ocurre porque el cabello entra en contacto con tejidos ásperos que producen fricción. La seda, en cambio, es una fibra sumamente suave que minimiza el frizz y deja el pelo más controlado. Así, al usar un gorro de seda, te despiertas con una melena más suave y domada , ¡lista para el día!

El encrespamiento es una de las batallas más comunes al despertar, y ocurre porque el cabello entra en contacto con que producen fricción. La seda, en cambio, es una fibra sumamente suave que minimiza el frizz y deja el pelo más controlado. Así, al usar un gorro de seda, te despiertas con una melena , ¡lista para el día! Menos enredos y menor riesgo de rotura. Si te despiertas con el cabello enredado y seco , y tiendes a tener las puntas abiertas, el gorro de seda es una gran ayuda. Al mantener el cabello recogido y protegido durante la noche, evita los nudos y el estrés capilar que puede romper las fibras del cabello. Así pues, no solo mejoras su aspecto, sino que contribuyes a que se fortalezca y crezca sano.

Si te despiertas con el , y tiendes a tener las puntas abiertas, el gorro de seda es una gran ayuda. Al mantener el cabello recogido y protegido durante la noche, evita los nudos y el que puede romper las fibras del cabello. Así pues, no solo mejoras su aspecto, sino que contribuyes a que se fortalezca y crezca sano. Más tiempo limpio e hidratado. Además, usar un gorro de seda te ayudará a prolongar la frescura e hidratación de tu melena. Al mantener el cabello protegido, evita que pierda sus aceites naturales y que se impregne en las sábanas, controlando también el exceso de grasa. Esto ayuda a que el cabello se mantenga más limpio, sedoso y manejable por más días, lo que significa menos lavados.

Gorro de seda | Amazon

Puedes hacerte con tu gorro de seda en Amazon, pues existen múltiples opcionespor menos de diez euros, mucho más baratas que ciertos productos capilares.

Así puedes reducir la aparición de granitos en el rostro

Otro truco con la seda como protagonista y que te ayudará a reducir la aparición de granitos en tu rostro es optar por una funda de cojín de seda. Se trata de algo muy recomendado para aquellas personas que suelen padecer brotes de acné.

La principal diferencia respecto a otros tejidos es que la seda no absorbe ni cremas ni aceites ni cualquiera de los productos que nos echemos a la piel. Así pues, conseguimos que la dermis los absorba por completo durante toda la noche y no ponemos nuestra cara diariamente en un tejido manchado, lo que solo potenciaría la aparición de granitos.

No, estas fundas no son tan caras como parecen. De hecho, puedes encontrar mil opciones en Amazon, y probablemente alguna rebaje su precio para el ansiado Black Friday. Si no quieres esperar, puedes hacerte ya con tus fundas, disponibles en múltiples colores y dimensiones.

Funda de almohada de seda | Amazon

Además de apostar por el correcto cuidado de tu dermis, conseguirás dar un toque sofisticado y elegante a tu cama. Y no te preocupes por sus cuidados, porque se pueden lavar y secar sin demasiados problemas.