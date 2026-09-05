Slip bob, el corte de pelo de los 90 que vuelve a llevarse: una melena sencilla pero con mucho movimiento

Las tendencias de belleza van y vienen, pero algunas consiguen regresar cada cierto tiempo y volver a convertirse en objeto de deseo. Es el caso del slip bob, un corte de inspiración noventera que recupera una de las estéticas de pelo más minimalistas de aquella década y que vuelve a ganar protagonismo en 2026.

Su nombre hace referencia a los conocidos slip dresses, los vestidos lenceros de seda que se convirtieron en uno de los grandes símbolos de los años 90. Al igual que estas prendas, el slip bob apuesta por una estética sencilla, fluida y sensual, dejando que la caída natural y el brillo del cabello sean los grandes protagonistas.

En un momento en el que las melenas con capas, texturas y acabados más desenfadados han tenido mucho protagonismo, este corte propone justo lo contrario: líneas limpias, movimiento y una apariencia cuidada sin necesidad de recurrir a peinados excesivamente elaborados.

Hailey Bieber | Gtres

¿En qué consiste el slip bob?

El slip bob se caracteriza por ser una melena corta o media, normalmente a la altura de los hombros o ligeramente por encima, con un acabado pulido pero sin resultar demasiado estructurado. La clave está en conseguir que el cabello conserve una apariencia densa y uniforme, pero tenga suficiente movimiento.

Para conseguirlo, el corte puede incorporar capas internas muy sutiles que ayudan a retirar parte del peso del cabello sin que estas sean visibles a simple vista. De esta manera, las puntas mantienen una caída ligera y natural.

Margot Robbie | Gtres

Hay tres características que definen especialmente este corte:

1. Movimiento: aunque se trata de una melena de líneas bastante limpias, las puntas no buscan quedar rígidas. El cabello debe acompañar el movimiento y aportar ligereza al conjunto.

2. Brillo: un cabello sano, hidratado y luminoso es fundamental para conseguir el efecto del slip bob. El acabado pulido es una de sus principales señas de identidad.

3. Naturalidad: aunque puede trabajarse con secador o herramientas de calor, el resultado no debe parecer excesivamente elaborado. La idea es conseguir una melena sencilla, elegante y fácil de llevar.

Hailey Bieber | Gtres

Un corte con espíritu noventero

Para entender el regreso del slip bob hay que mirar hacia la estética de los años 90, una década en la que la belleza comenzó a alejarse de los excesos de los 80 para apostar por propuestas más sencillas y naturales.

Las supermodelos de la época, como Kate Moss o Christy Turlington, contribuyeron a popularizar esa imagen aparentemente despreocupada pero muy cuidada que hoy vuelve a inspirar las tendencias. El cabello tenía movimiento, brillo y un acabado poco artificial, pero sin renunciar a una imagen sofisticada.

Kate Moss | Gtres

El slip bob recupera precisamente esa estética. Es un corte que no necesita grandes volúmenes ni un peinado excesivamente trabajado para resultar elegante y que, además, puede adaptarse a diferentes estilos dependiendo de cómo se peine.

¿Cómo llevarlo?

Una de las ventajas de esta melena es que admite diferentes acabados. Para una ocasión especial, puede llevarse completamente pulida, con la raya bien definida y el cabello peinado hacia atrás o ligeramente hacia un lado. Unas gotas de sérum en las puntas pueden ayudar a potenciar ese acabado brillante y satinado.

Para el día a día, en cambio, puede dejarse secar al aire para conservar una textura más natural y relajada. También es posible recurrir a un brushing suave, dando una ligera forma hacia dentro a las puntas para conseguir un resultado más clásico.

Christy Turlington | Gtres

Además, por su longitud, es un corte que permite seguir jugando con diferentes peinados. Puede llevarse suelto, recogido en una coleta baja o acompañado de horquillas y accesorios, lo que hace que resulte especialmente versátil.

El cuidado del cabello, la clave

Más allá del corte, conseguir el efecto característico del slip bob depende en gran medida del estado del cabello. Al tratarse de una melena en la que el brillo y la suavidad tienen tanto peso, las puntas secas o dañadas pueden restarle parte de su efecto.

Por ello, conviene mantener una rutina basada en la hidratación y utilizar productos que ayuden a proteger el cabello, especialmente si se emplean herramientas de calor. Una mascarilla hidratante de forma periódica, un protector térmico y un producto de acabado pueden ser suficientes para mantener la melena suave y luminosa.

Margot Robbie | Gtres

En definitiva, el slip bob recupera una de las estéticas más reconocibles de los años 90 y la adapta a las tendencias actuales. Una melena sencilla, pulida y con movimiento que demuestra que, cuando se trata de elegancia, menos puede seguir siendo más.