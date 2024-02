¿Vestidos cortos para la gala de los Goya? Estas famosas nos han demostrado que sí funcionan

Ya no queda nada para la gran noche del cine español. El próximo sábado 10 de febrero tendrá lugar la gala de los Premios Goya 2024, que este año se celebrará en Valladolid, presentada por "los Javis" y Ana Belén. Una vez conocida la lista de nominados de esta 38ª edición y con todos los preparativos en marcha, es probable que las personas invitadas ya se encuentren ultimando los pequeños detalles de sus looks, con los que prometen deslumbrar sobre la alfombra roja. El photocall de los Goya siempre nos deja sin palabras. Un sitio donde nadie pasa desapercibido, ya que nunca falta un actor o actriz con un look despampanante que rompe con los esquemas.

Para este tipo de eventos de gala, lo más habitual es vestir looks elegantes y formales, y por eso las celebridades suelen optar por vestidos largos. No obstante, hay actrices que se han atrevido a aparecer con un diseño corto. Como, por ejemplo, Candela Peña en 2006 con su vestido blanco y corto o Marina Foïs, el año pasado, con un vestido por encima de las rodillas.

¿Vestidos cortos para la gala de los Goya? Sí, sí y sí. En el artículo de hoy vamos a repasar los mejores looks con vestidos cortos que hemos visto en los Goya a lo largo de los años.

Penélope Cruz (2003)

No podemos hablar de los looks de los Goya, sin empezar con la mismísima Penélope Cruz. La actriz ha lucido estilismos que pasarán a la historia y en una ocasión acudió con un vestido corto, en concreto, el año 2003. La actriz llegó a la gala con un diseño de inspiración años 20 de Chanel. Un vestido corto de gasa, a la rodilla, que jugaba con las transparencias, y combinado con medias mangas del mismo tejido. El accesorio más sorprendente fue el tocado de medio sombrero del que afloraba un moño alto y rizado.

Penélope Cruz en los Goya de 2003 | Getty Images

Candela Peña (2006)

Esta tendencia de los vestidos cortos no es nueva, ya lo pudimos ver en 2006 en la actriz Candela Peña. La intérprete catalana llevó un vestido de Roberto Cavalli, blanco, corto, con un largo lazo en medio y unas sandalias de color naranja. De hecho, la actriz, siempre va de blanco en estas galas porque dice que es su color de la suerte.

Candela Peña y su premio Goya | GTRES

Elena Anaya (2007)

Otro flashback que traemos es el de Elena Anaya en la entrega de premios de 2007. La intérprete asombró con un mini vestido negro también firmado por Roberto Cavalli que tenía un escote de vértigo y detalles dorados.

Elena Anaya | GTRES

Rosalía (2019)

Rosalía fue invitada a la gala de los Goya de 2019, y optó por un kimono corto negro con pedrería confeccionado por el diseñador alicantino Juan Vidal. Lo combinó con unas calzas y sandalias de plataforma del mismo color para desfilar por la alfombra roja. No acaba de ser un vestido, pero ¿casi no?

Rosalía en los Premios Goya 2019 | GTRES

Hiba Abouk (2021)

Un look un poco más arriesgado, lo llevó Hiba Abouk en los premios Goya 2021. La actriz de origen tunecino y libio causó sensación con un vestido de alta costura de la firma Giambattista Valli. La actriz apostó por la moda italiana y un tono rosa que respira a primavera.

Hiba Abouk en los Premios Goya | GTRES

Marina Foïs (2023)

Marina Foïs, acudió a su primera gala de los Goya, en 2023, con su vestido, marcado por el escote asimétrico, el corte hasta sus rodillas, la gran pieza dorada del hombro y los brillos de las lentejuelas. Lo firmaba Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton.