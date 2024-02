La evolución del estilo de Belén Rueda en los Premios Goya: De su vestido bicolor a la capa de plumas

Con los Goya 2024 a la vuelta de la esquina, aún no podemos dejar de pensar en el impresionante traje que Belén Rueda con el que se presentó en los premios del año pasado. Un vestido que nos dejó sin palabras.

La intérprete contó con Cristina Valenzuela Atelier para la realización de este impresionante traje a medida, con un espectacular vestido largo de lentejuelas doradas y gran capa de plumas que dejó a todos los espectadores atónitos. Un look, en general, muy sofisticado y elegante.

Belén Rueda | GTRES

La presencia de Belén Rueda en cualquier tipo de acto se hace notar, pero cuando se trata de un evento tan importante como lo son los Premios Goya, entonces, las expectativas se triplican. Pero, ¿ha sido siempre así?

2005

Este año, fue su primera gala de los Goya, que no solo atendió, sino que ganó su primer goya a actriz revelación por "Mar adentro". Para esta ocasión, llevó un vestido largo de tirantes, de un color marrón y lila, con un lazo y pedrería en el escote. Para ser su primera alfombra roja, no estuvo nada mal, ¿no? Seguimos con algunos de sus mejores (o no tanto) looks a lo largo del tiempo.

Belén Rueda | GTRES

2009

Belén Rueda fue radiante a la gala de 2009 con un vestido blanco de Carolina Herrera con bordados plateados definiendo su figura. Como accesorios decidió llevar una joya plateada de cuerpo en su brazo y un bolso de mano de cuero, también de la firma.

Fue un look que no dejó a nadie indiferente y, de hecho, se declaró como una de las mejores vestidas y más elegantes.

Belén Rueda | GTRES

2012

La actriz llevó un vestido de un despampanante rojo de Pedro del Hierro, palabra de honor y de manga larga. Con el pelo rubio suelto, solo se puso de complemento un collar plateado. Este look, sin lugar a dudas, es la definición de que menos es más.

Belén Rueda | GTRES

2014

Para la 28a edición de los Premios Goya, escogió un vestido largo de Lorenzo Caprile. Un vestido con falda columna y una larga cola que sale de la parte trasera del vestido, de estilo clásico, que realza la belleza madura de la actriz y del estilo que nos tiene acostumbrados. Los zapatos eran de la marca Jimmy Choo.

Belén Rueda | GTRES

2018

En esta gala, volvió un poco a sus inicios, ya que se presentó con un vestido de Carolina Herrera. Fue, sin lugar a duda, una de las apuestas más coloridas de la noche. Un traje en colorfucsia, falda con volumen y bolsillos y la espalda abierta.

Belén Rueda | GTRES

2020

El año del Covid, la actriz lució un vestido verde aguamarina de Benjamin Friman, de kilométrica cola y con guantes largos (muy a lo Grace Kelly). Su look en cuestión, llamó especialmente la atención y se convirtió en el centro de todas las miradas y comentarios en las redes sociales.

Y es que a través de canales como Instagram, no pudieron evitar bromear con el look de la intérprete, que compararon con el de Elsa de la película "Frozen". Aun así, fue una de las mejores vestidas de la noche.

Belén Rueda | GTRES

2022

Apoyando a la moda española, la actriz cambió el vestido por un favorecedor mono de terciopelo firmado por Cristina Valenzuela. Gracias a su "jumpsuit" fue una de las más sofisticadas de la gala.