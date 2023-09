Adriana Abenia vuelve a ser rubia: La presentadora enseña cómo ha sido el paso a paso para dejar de ser morena

No ha sido uno, sino dos. En menos de un mes, Adriana Abenia ha cambiado dos veces de pelo. A mediados de septiembre, su mítica melena rubia desaparecía, pues la presentadora publicaba una instantánea en su cuenta de Instagram estrenando corte de pelo, ni más ni menos que con un tono marrón chocolate. "¡Lo prometido es deuda! Aquí tenéis el resultado de mi nuevo look, espero vuestros sinceros comentarios", añadía en la publicación.

Aunque recibió críticas a favor y en contra, a la mayoría de sus seguidores y a otros famosos les encantó: "me encanta", "estás superespectacular" o "se ven más bonitos aún tus ojos". A pesar de su arriesgado cambio de look, parece ser que su etapa como morena no le ha acabado de convencer. Tan solo 11 días después, ha vuelto al rubio, aunque ya dejó caer en una de sus últimas apariciones en público que, probablemente, no tardaría demasiado en volver a su antiguo pelo.

"Por mucho que me llame la atención veros a muchas con las melenas oscuras tan seductoras, siento que ser rubia es como vivir en un eterno verano", destacaba Abenia. La famosa ha acabado echando de menos su tono rubio, uno que, sin duda, forma parte de su identidad. ¿Qué proceso ha seguido?

Una melena que la caracteriza

Abenia ha optado por dejarse asesorar para conseguir el mejor resultado, sobre todo para evitar dañar de más su cabello: "Después de dos decoloraciones, un matiz, paciencia y muchos mimos capilares para no quedarme sin pelo, vuelvo a ser rubia", relata en la fotografía, una en la que ya aparece de nuevo con su clásico rubio platino y con un corte de pelo al estilo bob muy alisado.

Para la primera fase del proceso, la presentadora acudía a la peluquería y se fotografiaba con el pelo cubierto con un mejunje: "Mi pelo en la primera deco", es decir, en plena decoloración, una técnica que se emplea para eliminar los pigmentos naturales y aclarar el pelo, por lo que es bastante agresiva.

Tras el tratamiento, a Abenia no le quedaba más remedio que reírse de su pelo, pues le recodaba al color amarillo pollo, incluyendo una pegatina de un gracioso pollito con gafas y la melodía del single de Rosalía, Chicken Teriyaki.

Al compartir el tratamiento, recibió todo tipo de respuestas, aunque destacó una en especial por parte de un usuario experto. "Soy estilista y flipo con el aguante de tu pelo siempre", comentaba la persona en cuestión, "eso es calidad, lo demás tontería", aplaudía.

Por último, solo le quedaba matizar su pelo, un tratamiento que se suele aplicar tras las decoloraciones para eliminar los tonos amarillentos y conseguir un bonito tono rubio natural.

¿Cómo cuidar los cabellos rubios?

Aunque volver a su esencia es la principal razón por la que ha decidido pasar de nuevo por la peluquería, la famosa también ha confesado que en casa ha recibido bastante presión por parte de su hija Luna, de tan solo cuatro años, para "rebobinar en el tiempo". En una ocasión, llegó a confesar en un evento que su hija no la reconocía y que, además, ¡le había dicho que se parecía al brujo de Harry Potter!

Sea por lo que sea, Adriana vuelve a ser la de siempre y, a juzgar por el resultado, ha conseguido una melena muy saludable. Sin duda, el color rubio en el pelo es bastante difícil de tratar, especialmente si no es natural. Con el sol y el agua, las mechas pueden llegar a adquirir una tonalidad verdosa muy desagradable, especialmente en verano. Un truco para eliminar este color puede ser mezclar vinagre, bicarbonato y agua y dejar en remojo la melena.