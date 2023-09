Adriana Abenia impacta con su radical cambio de look, de rubia a morena: "Mi hija me ha dicho que no me conoce"

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano para muchos este mes se convierte en su comienzo de año. Y, muchas veces, apetece afrontar esta nueva etapa con un cambio de imagen y así ha hecho Adriana Abenia.

Hace días, la presentadora utilizaba sus redes sociales para anunciar que había decidido hacer un cambio de look. Lo que no sabíamos es que Adriana Abenia iba a cambiar radicalmente de imagen...

La presentadora sorprendía en la inauguración del Universal Hotel Music en Madrid con su nuevo look. Abenia ha dicho adiós al rubio platino que ha llevado durante tantos años y ahora es morena. Tan impactante ha sido su nuevo cambio de imagen que hasta a su hija le ha costado reconocerla: "Mi hija me ha dicho que no me conoce, que sólo por la voz y que también me parezco al brujo de Harry Potter, el que tiene la raya en medio con el pelo negro". "Es que como no me pongo morena de piel, tenía que subirme el pelo. Aunque me estoy riendo porque quería emular un poco a Dua Lipa", cuenta la presentadora a los micrófonos de Europa Press.

Un cambio de look complicado, y es que pasar de ser rubia platino a morena no es nada fácil, Adriana Abenia ha confesado que ha tardado dos días en poder conseguir el resultado que esperaba, eso sí, también deja claro que no sabe cuánto tiempo aguantará viéndose morena: "Han tardado dos días en hacérmelo y dos días creo que voy a tardar en volver al rubio".

La presentadora también ha hablado ante las cámaras sobre el accidente doméstico que sufrió hace unas semanas sufriendo un profundo corte en su muñeca tras romperse un plato de cerámica. Un tremendo susto para ella y para su hija, Luna, que así cuenta cómo lo vivió la pequeña: "Estaba en pijama y me preguntaba en el coche: Mamá, ¿pero te vas a morir? y yo no, cariño. Pero es la primera vez en mi vida que os lo juro, que no lo tenía claro". En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.