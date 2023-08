Adriana Abenia enseña cómo evoluciona el corte que se hizo en la muñeca a causa de un accidente doméstico

El pasado domingo 6 de agosto, Adriana Abenia compartía con sus seguidores una imagen desde urgencias a las que tuvo que acudir tras hacerse un profundo corte en su muñeca como consecuencia de un accidente doméstico.

A través de su mensaje, la presentadora contó qué había ocurrido: se cortó con un plato de cerámica en casa, enseñando en otra imagen cómo había quedado el plato roto en varios pedazos. Un corte de riesgo ya que la zona, localizado en la parte interior de la muñeca, podía haber seccionado algún tendón, vaso sanguíneo o nervio importante, pero por suerte no fue así.

"Tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz… ¡y de mucha suerte!", informaba a sus seguidores a través del post.

Desde lo ocurrido, Adriana Abenia ha compartido cómo evoluciona su cicatriz. Recientemente, publicaba un stories donde enseñaba lo cerrada que está ya gracias a los cuidados que se está realizando: aceite de mosqueta y cero sol.