El secreto coreano para mantener el pelo sedoso y brillante

Es probable que en más de una ocasión te hayas preguntado por qué tu cabello es tan áspero. Andas por la calle y no haces más que ver a mujeres con pelazos, mientras que el tuyo luce la mayor parte del tiempo encrespado. Si ya has utilizado innumerables mascarillas y productos para darle suavidad, pero no consigues ningún resultado, el truco coreano que te enseñamos en el vídeo te ayudará.

Para conseguir una melena brillante y sedosa, lo más importante que debes hacer es cuidar tu cabello a diario, especialmente durante el verano. Esto se debe a que, con los cambios de humedad y temperatura, nuestro pelo se suele ver altamente afectado. Aunque cada vez está más extendido el uso de crema hidratante y protector solar para la piel, pocas veces prestamos atención a la salud del cabello.

Con los chapuzones en la piscina, la sal del mar y la continua exposición solar, el pelo también sufre. Pese a que existen miles de mascarillas para revitalizar y nutrir el cabello, es probable que necesites una ayuda extra para conseguir cierta suavidad. Por ello, en el vídeo te mostramos unos masajes y tratamientos naturales para que realices con tu pelo tan solo durante 10 minutos diarios.

Tan pronto como comiences a hidratar, cuidar y mimar tu cabello, serás la envidia de toda aquella que te vea paseando por la calle. Y en vez de preguntarte por qué tu pelo no es tan bonito como el de las demás, destacarás.

Además de estos consejos, cortar el pelo de vez en cuando y no abusar de los tintes y los secados es, del mismo modo, necesario. Si tenemos el cabello muy largo, nos arriesgamos a que al peinarnos se rompa. Al hacerlo, nuestro pelo se verá dañado y desarreglado, lo que nos impedirá tener la preciosa melena que buscamos. Pero si además de cuidar tus puntas visualizas el vídeo y sigues los pasos que te mostramos en él, tu cabello lucirá brillante y sedoso en cuestión de semanas.

