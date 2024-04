¿Por qué hay cosas que nos pasan la corriente?

Es muy habitual que, en algunas situaciones, te encuentres tan normal y de repente, el simple tacto de tus manos con cualquier objeto provoque una descarga eléctrica que te haga levantarte por completo. No solo al posar tus dedos sobre un inmueble u elemento, también existen situaciones donde saludas o te reposas sobre un compañero de trabajo y… ¡Saltan las chispas! No, no existe ninguna conexión especial entre vosotros, todo tiene una explicación.

La respuesta es la energía estática. Aquella que se encuentra en las luces de la oficina, las luces alógenas, las del ordenador o el dispositivo móvil y que obtenemos al estar en contacto con muchos electrodomésticos. Y lo cierto es que actualmente nos pasamos las 24 horas del día rodeados de tecnología. Pero, ¿qué tiene que ver la energía estática con la descarga y la sensación de escalofrío que sentimos en dichas situaciones?

Desde Novamas te explicamos las razones por las que en algunas ocasiones hay objetos, e incluso personas, que nos pasan la corriente. Es sencillo, simplemente tu cuerpo te está pidiendo descansar y descargar esa energía.

Un choque estático

Es posible que nos encontremos objetos que puedan tener una carga positiva, debido a la pérdida de electrones, u objetos con una carga negativa, a causa de ganar electrones. Si estos dos elementos cargados tocan algún conductor, la carga se neutralizará y se producirá un choque estático o descarga electrostática.

Tormenta eléctrica | Pexels

Por este motivo, cuando el cabello, algunas telas o el vidrio elimina los electrones, estos materiales pueden atraer una descarga electrostática en nuestro cuerpo. De esta forma, sentimos esa desagradable corriente que nos hace saltar de la silla.

Descarga toda esa energía

Muchas personas tocan a otra y les pasa corriente, ya que estas están acumulando energía estática. Se trata de una señal que utiliza tu cuerpo para decirte que necesita descansar y descargar esa energía, la cual se puede lograr de numerosas formas. Sin embargo, entre las más conocidas y curiosas está el uso de la naturaleza y los árboles. En especial, los pinos, ya que son plantas calientes que se adaptan muy bien a las temperaturas frías. Por esta razón, cuando hay tormentas, los rayos caen sobre los pinos.

Una mujer caminando descalza en el bosque. | Pexels

La naturaleza también es otro espacio donde se acumula mucha energía. De esta forma, una de las mejores recomendaciones para descargar dicha energía es caminar descalzos en un bosque o un campo verde. También abrazar o recostarse en un pino o árbol te ayudará mucho a la hora de descargar esa energía. Después de ello, la mayoría de personas se sienten mucho más livianas y llenas de una energía mucho más positiva y buena.

No es para menos, siempre debemos tener presente que estar en contacto con la naturaleza es una de las mejores medicinas para cualquier situación o problema de la vida. Tanto para nuestro cuerpo como para nuestra cabeza.