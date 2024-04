Costco: ¿Cómo funciona este supermercado y qué tienes que hacer para poder entrar?

¿Te imaginas ir a cualquier establecimiento a realizar la compra semanal y que en la puerta te denegasen el acceso? Quizás entrarías en cólera, no entenderías la situación o te sentirías privada de tus derechos. Sin embargo, no hace falta que te lo imagines porque a partir de ahora te puede suceder a causa del supermercado Costco Wholesale, el cual aterrizó en varias ciudades de nuestro país hace ya unos años.

Quizás ya has oído hablar de él o simplemente te suene su nombre. Se trata de una cadena de supermercados, fundada en California en 1976, que dispone de unas condiciones particulares y que ha comenzado a emerger en España. Sin embargo, a diferencia del modelo de negocio al que Mercadona, Día, Aldi o Lidl, entre otros, nos tienen acostumbrados, la curiosidad de esta empresa es que en sus locales no todo el mundo puede entrar.

Pero, ¿por qué no todo el mundo puede entrar en estos famosos supermercados estadounidenses? Lo cierto es que no se trata de nada nuevo, ya que su modus operandi te sonará por otra cadena que desde hace tiempo se encuentra en nuestro país.

El nuevo Makro

La empresa Costco Wholesale es conocida por la compra al por mayor, por lo que si eres minorista o simplemente un aficionado a los mejores precios seguramente ya conozcas este modelo. Se trata de algo que ya estaba instaurado en España con otra cadena de supermercados como Makro, la cual no permite tampoco entrar a todo el mundo. Solo a particulares que paguen una cuota anual de 36,60 o 30,25 euros, en el caso de empresas.

La estrategia de estos negocios busca limitar los productos y priorizar los tamaños, colores y modelos que se vendan más rápido y a mayor cantidad. Es decir, por cajas. Una forma de ahorrar costes con intermediarios. Y es que, en estos productos todos los productos son suyos, lo cual les permite lograr márgenes ofreciendo precios diferenciales a sus clientes. Es decir, tanto quien vende como quien compra sale ganando. Además, por si fuese poco, Costco devuelve el dinero de su cuota anual a aquellos socios que no estén satisfechos con los productos de la marca.

Sin embargo, no todos pueden entrar. El motivo es muy sencillo: necesitas ser socio y pagar una cuota anual. No resulta complicado lograr hacerse socio. No necesitas cumplir ningún requisito, solo pagar la cuota, pero el desconocimiento de esto provoca que muchos consumidores se planten en la puerta del establecimiento sin la membresía y, por tanto, los responsables del local les denieguen la entrada al supermercado.

Asentándose en España

La cadena estadounidense se encuentra en un momento de asentamiento en el territorio español, donde sigue creciendo y factura entorno a los 275 millones de euros. A nivel mundial, cuenta con 574 establecimientos en Estados Unidos y Puerto Rico, 107 en Canadá, 40 en México, 29 en el Reino Unido, 31 en Japón, 16 en Corea, 14 en Taiwán, 13 en Australia, 2 en Francia y China y uno en Islandia.

Sus cifras alcanzan los 116’6 millones de socios, cuenta con 300.000 trabajadores y está valorada en 64.000 millones de dólares. En la Península Ibérica, Costco ha llegado con cuatro locales. En la Comunidad de Madrid encontramos dos, en Getafe y Las Rozas, mientras que los otros dos se encuentran en Sestao (País Vasco) y Sevilla (Andalucia). No obstante, se prevé que abra uno nuevo en Aragón y otro en Asturias.

En este último caso, la próxima apertura en Siero ha provocado un enfrentamiento entre el gobierno pertinente de la localidad y el Principado de Asturias, lo que ha llevado a tener que revisar las normas de comercio.